Merlin Fuß verlässt den TVH

Verlässt den TV Hüttenberg im Sommer in Richtung Coburg: Merlin Fuß.

HÜTTENBERG - Der Handball-Zweitligist TV Hüttenberg und U 21-Nationalspieler Merlin Fuß haben den zum Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Der Rückraumakteur wird die Mittelhessen nach sechs Jahren verlassen und sich dem aktuellen Erstligisten HSC Coburg anschließen. Dies teilte der TVH nun mit.

Mit 15 Jahren wechselte der talentierte Linkshänder Merlin Fuß von der TSG Münster in die Hüttenberger B-Jugend. Schon damals zeichnete sich laut der Pressemeldung seines derzeitigen Clubs ab, dass er "mit seinem großen Talent beste Chancen haben wird, den Sprung in den Profibereich zu meistern." Er durchlief die deutschen Jugend-Nationalmannschaften und gehört aktuell mit Mannschaftskamerad Ian Weber auch zum Kreis der U21-Auswahl des DHB von Trainer Martin Heuberger.

In der abgelaufenen Spielzeit 2019/2020 gelang dem Wehrheimer der Durchbruch beim Zweitligisten, und in dieser Spielzeit festigte er seinen Stammplatz. Mit 46 Toren und 22 Assists ist Fuß aktuell zweibester Scorer beim TVH, was natürlich auch nicht der Konkurrenz vorenthalten blieb. Beim HSC Coburg trifft der 21-jährige Linkshänder mit Jan Gorr (Geschäftsführer) und Alois Mraz (Trainer) auf zwei bekannte Gesichter, die bei den Oberfranken führende Positionen innehaben.

"Es ist sehr schade, dass wir Merlin nicht halten konnten, aber er hat in den Jahren einfach eine sensationelle Entwicklung genommen und es ist natürlich logisch, dass sowas nicht verborgen bleibt. Wir wünschen Merlin nur das Beste und freuen uns für Coburg, dass sie einen tollen Spieler erhalten, auch wenn für uns der Abgang sehr traurig ist. Wir werden Merlins Entwicklung weiterhin genaustens verfolgen und ihm die Tür beim TVH immer offenhalten", ließ die sportliche Leitung in Person von Andreas Scholz verlauten. Auch TVH-Geschäftsführer Fabian Friedrich hätte sich einen anderen Ausgang im Poker um Merlin Fuß gewünscht: "Es ist selbsterklärend, dass wir einen Spieler mit den Qualitäten von Merlin gerne länger an uns gebunden hätten. Er hat in dieser Saison mehrfach unter Beweis gestellt, dass er trotz seines noch jungen Alters die Verantwortung übernimmt und in entscheidenden Phasen vorweggeht. Wir sind dankbar für Merlins Einsatz beim TVH und wünschen ihm jetzt schon alles Gute für anstehende Aufgaben." Diese wird Merlin Fuß in Zukunft bei den Vestestädtern in Angriff nehmen, jedoch möchte er die prägende Zeit beim TVH erfolgreich und harmonisch beenden: "Ich habe mich für diesen Schritt entschieden, da ich persönlich sowie sportlich den nächsten Schritt in meiner Handballkarriere gehen möchte. Es war keine leichte Entscheidung, und ich danke Hüttenberg für die letzten fünfeinhalb Jahre und dass sie mir die Chance und das Vertrauen gegeben haben, mich in der 2. Handball-Bundesliga zu beweisen. Im Moment bin ich mit meinen Gedanken aber fest hier in Hüttenberg und werde alles daransetzen, dass wir unsere Ziele gemeinsam erreichen", so der 21-Jährige. (red)