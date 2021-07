Mittelhessische Handballer und Fußballer bündeln die Kräfte

In den Farben getrennt, in den Zielen vereint: Die TSG Wieseck und der TV Hüttenberg wollen sich gegenseitig unter die Arme greifen. Archivfotos: Steffen Bär, Martin Weis

HÜTTENBERG - Aus sportlicher Sicht gebe es demnach zwischen beiden Vereinen zwar keine Berührungspunkte, strukturell jedoch würden sich beide Clubs in vielen Punkten ähneln; auch die Zielsetzung sei identisch. Der TVH wie auch die TSG hätten sich der bestmöglichen und nachhaltigen Jugendförderung verschrieben, um jungen Talenten den Weg in den Profisport zu ebnen. Ein gutes Verhältnis zu den regionalen Vereinen solle zudem einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Wettbewerbsqualität in der Region leisten.

"Nach bereichernden Gesprächen wurde beschlossen, gemeinsame Trainerfortbildungen, Spiel- und Stadionbesuche durchzuführen und dem Partner eigene Ressourcen zum beiderseitigen Nutzen zur Verfügung zu stellen. Beide Vereine, lokale Schwergewichte im Jugendhandball und Jugendfußball, haben erkannt, dass die Zusammenarbeit beiden Seiten neue Türen öffnen und auch Perspektiven aufzeigen kann. Das rührt daher, dass beide Vereine mit ganz unterschiedlichen Konzepten Hochleistungssport im Jugendbereich organisieren" lässt TVH-Handball-Abteilungsleiter Patrick Zörb verlauten.

Während der TVH Handball-Jugendnationalspieler wie zum Beispiel Merlin Fuß oder Niklas Theiß hervorgebracht habe und eine sehr hohe Durchlässigkeit in den Aktivenbereich vorweisen könne, gehöre die TSG Wieseck zu den Topadressen, wenn es um die Ausbildung und Förderung junger Fußball-Talente im mitteldeutschen Raum geht. Das vermutlich bekannteste Gesicht sei Luca Waldschmidt, der es aus dem TSG-Trikot in den Kader der A-Nationalmannschaft geschafft hat und mittlerweile beim portugiesischen Topteam Benfica Lissabon spielt. Neben der Spielerausbildung nehme die Entwicklung der eigenen Trainer eine große Rolle in der TSG-Struktur ein, um eine bestmögliche Talentförderung gewährleisten zu können.

Aufgrund dieser Parallelen wurde gleich beim ersten Treffen eine Kooperation vereinbart, die auf TSG-Seite vom sportmedizinischen Koordinator Dr. Alwin Sauer vorangetrieben wurde. Als langjähriger Mannschaftsarzt ist Sauer ein bekanntes Gesicht beim TVH und genießt in der sportbegeisterten Region einen sehr guten Ruf als Sport-Orthopäde. Beide Vereine, so betonen die Verantwortlichen, gehen voller Tatendrang in den inhaltlichen Austausch und blicken dabei optimistisch in die Zukunft, um die Nachwuchsförderung im mittelhessischen Raum intensiv voranzutreiben.