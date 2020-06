Nach 13 Jahren: TV Hüttenberg und Peter Nagel gehen getrennte Wege

Nach 13 Jahren ist Schluss als Reha- und Athletiktrainer des Handball-Zweitligisten TV Hüttenberg: Peter Nagel, der bei Fußball-Gruppenligist FC Burgsolms an der Seitenlinie steht, sucht eine neue Herausforderung. Foto: Martin Weis

Hüttenberg (red). Der TV Hüttenberg und sein langjähriger Reha-Trainer Peter Nagel gehen zur neuen Saison getrennte Wege. 13 Jahre lang war Nagel im Umfeld des Handball-Zweitligisten tätig, war für die Rehabilitation der verletzten Bundesligaspieler zuständig, leitete zudem die Athletikeinheiten unter der Woche und kümmerte sich um das beliebte Fußballspiel im Zuge der Saisonvorbereitungen.

Der 56-Jährige sucht nun eine neue Herausforderung. "Peter ist ein unfassbar guter Reha-Trainer mit einem super Charakter, der unseren Jungs immer alles abverlangt hat, dennoch stets darauf bedacht war, die Ziele sowie die Gesundheit der Spieler nicht zu gefährden. In seiner langen Zeit ist er ein großer Bestandteil der TVH-Familie geworden. Den Menschen Peter Nagel werden wir hier in Hüttenberg schmerzlich vermissen, er kann sich aber sicher sein, dass wir regelmäßig in Kontakt bleiben werden.", bedankt sich Geschäftsführer Fabian Friedrich beim ausgebildeten DOSB-Athletiktrainer.

Neue Herausforderung

für den Athletiktrainer

Nagel, der den Fußball-Gruppenligisten FC Burgsolms trainiert, blickt mit lachenden und weinenden Augen auf eine ereignisreiche Zeit beim TVH zurück: "Ich bin in den Jahren beim TVH ein kleiner Hüttenberger geworden, ich mag die Menschen und ihre Unterstützung für den Verein. Die Spieler haben mir immer ein großes Vertrauen entgegengebracht, das war für mich immer wichtiger als der 'schnöde Mammon'. Ich habe jetzt noch einmal die Möglichkeit, in einem sehr professionellem Fußballclub zu arbeiten, diese Chance durfte ich mir nicht entgehen lassen. Ich wünsche dem TVH nur das Beste."