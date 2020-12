"Neuzugang" Kneer glaubt an den Klassenerhalt des TVH

Aus Sicht des ASV Hamm-Westfalen ist die bisherige Zweitliga-Saison eine ziemliche EnttäuschungWar das Team aus dem Ruhrgebiet vor der Spielzeit von diversen Experten noch als einer der Topfavoriten auf den Aufstieg auserkoren worden, sieht die Bilanz der Mannen von Trainer Michael Lerscht vor dem Gastspiel in der Wetzlarer Rittal Arena am Mittwochabend (Anwurf: 19.30 Uhr) eher ernüchternd ausgeglichen aus: Fünf Siegen stehen derzeit fünf Niederlagen gegenüber, weshalb der ASV nur auf Tabellenplatz zehn rangiert. TVH-Trainer Johannes Wohlrab weiß trotzdem um die Stärken des kommenden Gegners: "Hamm hat eine Topmannschaft mit einem sehr breiten und gut besetzten Kader. Der 34-Jährige fügt mit einem Lachen an: "Das Messer zwischen den Zähnen reicht nicht mehr, wir brauchen jetzt die Axt!" Moritz Zörb (Schulter) und Christian Rompf (Sprunggelenk) fehlen weiterhin. (nih)