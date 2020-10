Niko Weber feiert seinen "40." und wünscht sich HSG Mittelhessen

"Neuer Spieltag, neue Chance." Besser hätte Frederick Griesbach die aktuelle Situation beim Handball-Zweitligisten TV Hüttenberg kaum beschreiben können. Dem knappen 29:30 am Mittwoch in Gummersbach wollen die Mannen um Torhüter Niko Weber nun an diesem Samstag (19.30 Uhr) gegen den HC Elbforenz endlich den ersten Saisonsieg folgen lassen. "Wir haben uns bei einem der Titelfavoriten gut geschlagen. Das hilft uns aber nicht", schreibt Griesbach seiner Mannschaft vor dem Duell mit den Dresdnern ins Gebetbuch. Es bedarf allerdings einer erneut starken Leistung auf allen Positionen, um den Tabellensechsten vor leeren Zuschauerrängen in der Rittal-Arena in die Knie zu zwingen. Da wäre zuallererst Mittelmann Sebastian Gress zu nennen, der in den ersten beiden Partien des HCE der überragende Mann war. "Er hat fast die Hälfte aller Tore erzielt und etliche Assists gegeben", weiß TVH-Coach Griesbach. Ebenfalls zu beachten ist der Tscheche Michal Casal, ein 2,07 Meter große Hüne auf Rückraum links. Hinten setzt Trainer Rico Göde auf ein 6:0-Abwehr. "Für uns stand am Donnerstag Regeneration und ein gemeinsames Essen an, um den Tank zu füllen. Am Samstag wollen wir die vielleicht fehlende Frische durch Emotion wettmachen. Wir brennen, damit der Favorit fällt", verspricht Griesbach den nur vor dem Bildschirm beim Livestream von Sportdeutschland.TV mitfiebernden Fans. (vsch)