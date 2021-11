Philipp Schwarz: Schon mit 19 Jahren ein Urgestein

Nachdem seine Schützlinge gegen den EHV Aue "nach 20 Minuten eine richtig gute und disziplinierte Leistung" gezeigt haben, fordert Johannes Wohlrab von seinen Spielern, auch am Sonntag in der Hagener Krollmann-Arena mit den altbewährten Hüttenberger Tugenden aufzutrumpfenWill sagen: aus einer stabilen und aggressiven Abwehr heraus ins Tempospiel kommen und konsequent die sich bietenden Chancen verwerten. "Wir fahren nach Hagen zum Spitzenspiel, wer hätte das vor der Saison gedacht? Wir haben also überhaupt nichts zu verlieren und können ganz befreit aufspielen", so Wohlrab, der allerdings noch einmal mit Nachdruck betont: "Wir haben in etwa die Hälfte des Hagener Etats zur Verfügung. Dadurch ist unsere Leistung insgesamt noch ein Stück höher zu bewerten." Bis auf den weiterhin an einer Fußverletzung laborierenden Tobias Hahn steht Wohlrab der gesamte Kader zur Verfügung. (niha)