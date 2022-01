Schreiber bleibt dem TV Hüttenberg bis 2023 erhalten

Will beim TV Hüttenberg auch in der kommenden Spielzeit Verantwortung übernehmen: Hendrik Schreiber. Foto: Jenniver Röczey

HÜTTENBERG - Wie der TV Hüttenberg mitteilt, hat Hendrik Schreiber seinen auslaufenden Vertrag beim Handball-Zweitligisten um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert, sodass die Mittelhessen nach der Zusage von Rückraumspieler David Kuntscher (MT Melsungen) einen wichtigen Baustein in der Zukunftsplanung setzen konnten. "Wir freuen uns sehr, dass Hendrik sich ein weiteres Jahr für uns entschieden hat, da er zu den absoluten Leistungsträgern im Team gehört. Er hat einen großen Anteil am bisherigen Erfolg der Mannschaft, sodass seine Verlängerung ein starkes Signal an das komplette Team ist", so TVH-Geschäftsführer Fabian Friedrich.

Der ehemalige U-Nationalspieler wechselte 2019 zunächst auf Leihbasis und später fest von der HSG Wetzlar zum "Original aus Mittelhessen", wo er wichtige Entwicklungsschritte vollziehen konnte. Von Spielzeit zu Spielzeit nahm Schreiber eine immer größere Rolle im Team ein, sodass er sich sukzessive zu einem Führungsspieler mauserte. Mit aktuell 68 Toren und 28 Vorlagen gehört er zu den Top-Scorern beim Tabellenvierten der 2. Handball-Bundesliga. Besonders seine Qualitäten im Eins-gegen-Eins machen ihn in der Offensive zu einem permanenten Unruheherd beim Gegner und nahezu unersetzlich in der Spielweise von Wohlrab. In der für den TVH typischen 3:2:1-Deckung übernimmt der 23-Jährige die Aufgabe der "Speerspitze" und gehört auf dieser Position zu den besten seines Fachs.

"Es ist eine sehr erfreuliche Nachricht, dass sich ein weiterer absoluter Leistungsträger voll mit unserem Projekt identifizieren kann und uns weiterhin erhalten bleibt. Ich denke, dass ,Henny' in diesem Jahr an der Seite von Dominik Mappes einen riesigen Leistungssprung gemacht und unserem Team enorm geholfen hat. Wenn er sich trotz anderer Angebote für den TVH entscheidet, zeigt das uns, dass wir auf einem guten Weg sind und diesen dankbarerweise mit ihm zusammen beschreiten", lässt der Sportliche Leiter Florian Laudt verlauten. "Ich danke dem Verein für das in mich gesteckte Vertrauen und freue mich, mit unserer talentierten und ambitionierten Mannschaft in ein weiteres Jahr zu gehen. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise für uns hingehen wird, wenn wir weiter gemeinsam an unseren Zielen arbeiten", so der 23-jährige Rückraumakteur.