Seinen Abschied beim TV Hüttenberg hätte sich Handballer Tomas Sklenak anders vorgestellt. Der Tscheche blickt noch einmal zurück und spricht über Dominik Mappes, Lothar Weber und ein mögliches Comeback.

Tomas Sklenak wuchs im tschechischen Tranavka auf. Obwohl er auch im Fußball, Eishockey und Rugby eine gute Figur abgab, entschied er sich schnell für den Handball. Seine erste Profistation war SKP Frydek-Mistek. 2005 wechselte der heute 38-Jährige zum ThSV Eisenach. In der Wartburgstadt entwickelte er sich schnell zum Publikumsliebling, vor einem Jahr nahm ihn der Verein in die "Hall of Fame" auf. 2015 wechselte er zum TV Hüttenberg. Für die Nationalmannschaft Tschechiens bestritt er 55 Spiele und erzielte dabei 143 Tore. Der Spielmacher ist mit seiner Frau Zaneta verheiratet und hat mit ihr die beiden Kinder Viktorie (10) und Charlotte (5). (tis)