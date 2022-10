Stammplatz: Alles auf Rausch, Frauenpower, Mannschaftsgeist

Was läuft am Sport-Wochenende in Mittelhessen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. Fotos: Björn Franz, Jenniver Röczey (2), Christoph Heuser, Ben, Steffen Bär

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: der Kapitän spricht über den aktuellen Lauf des SC Waldgirmes, beim TSV Steinbach gewinnt das Wir, gemischte Gefühlslagen bei Clubs aus Gießen und das Momentum beim FSV Hessen Wetzlar. Außerdem dabei: zwei Frauen an der Spitze im Marburger Fußballkreis.

(Hinweis: weiterführende Links zu den Artikeln findet ihr am Ende)

Im Fokus:

Applaus für einen guten Saisonstart - auch nach dem Spiel in Hannover? RSV-Trainerin Janet Zeltinger. Foto: Steffen Bär

Rollstuhlbasketball:

Erstes Topspiel wartet auf den RSV Lahn-Dill

Auf den Rollstuhlbasketball-Bundesligisten RSV Lahn-Dill wartet an diesem Wochenende die erste härtere Bewährungsprobe der neuen Spielzeit. Gegner am Samstagabend um 18 Uhr ist Hannover United. Und die Niedersachsen sind durchaus ambitioniert. Der Tabellendritte der vergangenen Saison hat sich personell ins Zeug gelegt und sich namhaft - vor allem aus dem Ausland - verstärkt, um im Kampf um den Titel ein noch stärkeres Wörtchen mitreden zu können als bisher. Entsprechend gewarnt und konzentriert geht der RSV Lahn-Dill diese Aufgabe am Samstag an der Leine an. Cheftrainerin Janet Zeltinger und ihr Assistent Günther Mayer wissen um die Stärken des Kontrahenten, der mit seinem neuen Team dem ersten Topspiel der Saison sicherlich besonders entgegenfiebert. Die Übungsleiter des amtierenden Deutschen Meisters sind aber auch erfahren genug, um die bisher sportlichen Auftritte des eigenen Teams selbstbewusst beurteilen zu können.

Braucht sich mit seinen derzeitigen Leistungen nicht verstecken: Waldgirmes-Kapitän Felix Hörr. Foto: Jenniver Röczey

Fußball:

Waldgirmes-Kapitän Felix Hörr: Alles auf Rausch

Der Höhenflug der U 23 des SC Waldgirmes in der Fußball-Verbandsliga hält ungebrochen an. Der 2:1-Erfolg am vergangenen Sonntag über den FV Breidenbach war bereits der sechste Sieg in den vergangenen sieben Spielen. Und er gelang auf den letzten Drücker mit einem Volley-Traumtor von Kapitän Felix Hörr in der Nachspielzeit. "Eigentlich ist Felix keiner, der regelmäßig Tore schießt. Aber das zeigt unsere Situation sehr gut. Es läuft bei ihm und beim gesamten Team", freut sich SCW-Trainer Thorsten Schäfer, der mit seinem Team fünf Zähler hinter Spitzenreiter VfB Marburg - bei einem Spiel weniger - auf Platz zwei steht. Schäfer und sein spielender "Co" Torben Höhn machten Matchwinner Hörr im Vorjahr zum Kapitän - mit gerade einmal 20 Jahren. Der gebürtige Biebertaler Hörr hatte in dieser Woche aber nicht nur sein Siegtor, sondern am Donnerstag auch seinen 22 Geburtstag zu feiern. Im Interview spricht Felix Hörr über den Höhenflug, die frühe Verantwortung als Kapitän und das kommende Auswärtsspiel der Lahnauer am Sonntag (15.30 Uhr) bei den SF/BG Marburg.

Durch die Linse - das Foto:

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Der dazugehörige Artikel:

TSV Steinbach: Das Wir gewinnt

Mit kleinen Korrekturen große Wirkung erzielt: Der Fußball-Regionalligist erlebt unter Neu-Trainer Pascal Bieler einen Höhenflug, der auch bei der TSG Balingen anhalten soll.

Weitere Meldungen:

Basketball:

Gießen 46ers: Ignjatovic leidet nach Bremerhaven noch immer

"Wer mich kennt, der weiß, wie ich leide." Auch fünf Tage nach der 60:98-Demütigung in Bremerhaven sitzen Frust, Enttäuschung und Ärger noch immer tief bei Branislav Ignjatovic. Klasse-Vorstellungen in der Pre-Season hatten eine Aufbruchstimmung bei den Gießen 46ers erzeugt, das Debakel zum Saisonstart der ProA indes die Mittelhessen knallhart auf dem Boden der Realität aufschlagen lassen. "Nun müssen wir alles daran setzen, verlorenen Kredit wiederzuerlangen", weiß der neue Trainer des Absteigers aus der Basketball-Bundesliga, dass die kommenden Wochen wegweisend und die Fans äußerst kritisch sind. "Mein Traum ist es, in einer vollen Osthalle zu spielen", hofft der 55-Jährige am Sonntag (16 Uhr) im schon am zweiten Spieltag anstehenden Kellerduell gegen die Artland Dragons auf die Hilfe der Anhänger.

Fußball:

FC Gießen hat sich Verfolgerduell in Friedberg verdient

Dass der FC Gießen in seiner für diese Runde völlig neu zusammengestellten Hessenliga-Truppe über Fußballer mit individueller Klasse und viel Erfahrung verfügt, war vielen klar. Dass das Ganze aber derart schnell zu einer funktionierenden Einheit wachsen würde, war in dieser Form - nämlich rein tabellarisch an Rang vier mit Tuchfühlung zu den Clubs davor gemessen - nicht zu erwarten. Mit seinen sechs Heimsiegen am Stück und sieben unbesiegten Partien hintereinander hat sich der FCG in diese komfortable und gleichzeitig aussichtsreiche Position gebracht. Was zur Folge hat, dass das Match bei Türk Gücü Friedberg (Samstag, 17 Uhr) eben doch noch einmal eine etwas andere Bedeutung hat. "Es ist immer schön, wenn es um mehr geht als drei Punkte. Die Mannschaft hat sich dieses Topspiel erarbeitet, vielleicht ist das nun auch eine zusätzliche Motivation", meint Daniyel Cimen zu den kommenden 90 Minuten beim Tabellendritten.

Auf geht's nach Friedberg: Trainer Daniyel Cimen (M.) und der FC Gießen fordern Türk Gücü heraus. Foto: Ben

Handball:

Beim nächsten Gegner des TVH sitzt der Star auf der Bank

In der Vorwoche hatte Johannes Wohlrab von seiner Mannschaft in deren dritten Anlauf den ersten Heimsieg der Saison gefordert - und seine Schützlinge haben geliefert. Mit einem überzeugenden 33:24 hat der TV Hüttenberg am vergangenen Wochenende die Wölfe Würzburg nach Hause geschickt. An diesem Samstagabend (19.30 Uhr) sind die Blau-Weiß-Roten bei der SG BBM Bietigheim gefordert. TVH-Coach Wohlrab darf mit dem bisherigen Saisonstart durchaus zufrieden sein: Nach fünf Spieltagen steht das "Original aus Mittelhessen" derzeit mit 6:4 Punkten auf Tabellenplatz acht. Der Star der Bietigheimer Mannschaft agiert nicht auf der Platte, sondern sitzt auf der Bank: Iker Romero, spanischer Weltmeister-Spielmacher von 2005 und Olympia-Vize von 2008, hat seit nunmehr anderthalb Jahren das Sagen auf der SG-Kommandobrücke.

Spruchreif - das Zitat zum Wochenende:

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Der dazugehörige Artikel:

Das Momentum spricht für den FSV Hessen Wetzlar

Derzeit läuft es richtig gut für den Frauenfußball-Regionalligisten, besonders zu Hause. Das soll auch im nächsten Heimspiel gegen die Offenbacher Kickers so bleiben.

Die Story:

Marburgs Kreisfußballwartin Daniela Rühl (r.) und ihre Stellvertreterin Ellen Berghöfer wollen das Miteinander der Vereine stärken. Foto: Christoph Heuser

Daniela Rühl und Ellen Berghöfer sorgen für ein Novum

Im Marburger Fußballkreis stehen jetzt zwei Frauen an der Spitze. Ein großes Ziel des Duos ist es, das Miteinander und den Zusammenhalt der Vereine wieder zu stärken.

Der Weg zu den Artikeln:

Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und sehen uns am kommenden Dienstag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.