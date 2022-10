Stammplatz: Leistungsexplosion, Abnutzungskampf, viel Frust

Was ist am Sport-Wochenende in Mittelhessen gelaufen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. Fotos: Harald Friedrich (2), Steffen Bär (2), Jens Schmidt, Pressefoto Baumann

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: hitziges Gruppenliga-Duell in Wieseck, Steinbachs Trainer weiter in der Erfolgsspur, gebrauchter Tag für junge Mittelhessen-Handballer und ein siegloser Ausflug der Gießen 46ers an die Nordsee. Außerdem dabei: die Leistungsexplosion eines Hüttenberger Keepers.

Im Fokus:

Kevin Buycks, Kapitän der TSG Wieseck, nimmt es mit Vadim Petrenko (r.) vom FC Burgsolms auf. Foto: Steffen Bär

Fußball:

FC Burgsolms gewinnt hitziges Duell

Der FC Burgsolms hat einmal mehr gezeigt, warum er in der Fußball-Gruppenliga noch ungeschlagen ist. Die Mannschaft von Trainer Peter Nagel gewann das Spitzenspiel bei der TSG Wieseck mit 2:0 (1:0). Die Gäste waren von der ersten Minute an dominant und gaben den Takt vor. Das 1:0 für den Gast nach 19. Minuten war nur die logische Konsequenz. Roger Adamski schlug die Flanke, Vadim Petrenko bedankte sich und nickte den Ball im Strafraum ein. Eine Hiobsbotschaft mussten die Wiesecker dann noch im ersten Durchgang verkraften. Keeper Philip Schönfeld prallte mit dem Torschützen zusammen, konnte nicht mehr mitwirken und musste ins Krankenhaus. In der 63. Minute klingelte es dann erneut. Karl Philipp Dübel netzte gekonnt zur 2:0-Führung ein. Für FCB-Coach Peter Nagel war der Sieg seiner Elf hochverdient. "Wir waren spielerisch, kämpferisch und läuferisch besser. Die Intensität hat bei uns gestimmt. Wir verlieren inzwischen nicht mehr den Kopf und spielen gut auf."

Fußball:

Firats Doppelpack bereitet TSV Steinbach den Weg

Es läuft für Pascal Bieler bei seinem neuen Arbeitgeber! Am Freitagabend feierte der neue Trainer von Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger beim 4:0 (2:0) gegen den VfR Aalen seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel und blieb zudem erneut ohne Gegentor. Dass der 36-Jährige und seine Schützlinge unbedingt den sechsten Saisonerfolg einfahren wollten, war bereits an der taktischen Aufstellung abzulesen: Bieler bot mit Serkan Firat, Arif Güclü und Jonas Singer drei Angreifer auf, hinter denen zudem mit Paul Stock und Mick Gudra noch zwei offensive zentrale Mittelfeldspieler wirbelten. Bis sich diese offensive Ausrichtung der Steinbacher jedoch auf dem Platz bemerkbar machte, dauerte es ein wenig. Doch noch vor der Pause führte Steinbach durch zwei Treffer von Firat (24., 41.) mit 2:0, in der zweiten Halbzeit legten Yannick Langesberg (51.) und Kircher (84.) nach.

Spruchreif - Das Zitat vom Wochenende:

Der dazugehörige Artikel:

Gießen 46ers mit einer "einfach nur peinlichen" Vorstellung

Zum Saisonstart in der ProA gehen die Gießener Basketballer in Bremerhaven unter. Neu-Coach Branislav Ignjatovic und Kapitän Nico Brauner reden prompt Klartext.

Weitere Meldungen:

Handball:

Gebrauchter Tag in Leipzig für die Mittelhessen Youngsters

Bittere Niederlage für die Mittelhessen Youngsters in der Jugendhandball-Bundesliga. Die A-Junioren um die beiden Trainer Sebastian Roth und Mario Weber unterlagen auswärts beim SC DHfK Leipzig deutlich mit 23:35 (8:15). "Wir haben eigentlich recht ordentlich begonnen, dann aber viele freie Bälle und einige technische Fehler gemacht, teils katastrophale Entscheidungen getroffen", fasste Weber zusammen. Seine Schützlinge konnte bei den favorisierten Sachsen nur in den ersten 17 Minuten mithalten, als Ben Lubbadeh für seine Farben zum 6:7-Anschluss getroffen hatte. Es folgte eine ganz schwache Phase des Nachwuchses von der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen und des TV Hüttenberg, denn bis zur Halbzeit gelangen lediglich noch zwei Treffer. Die Hausherren dagegen hatten mittlerweile zu ihrem Spiel gefunden und drehten nun richtig auf. Auch die Halbzeitpausenworte von Weber und Roth zeigten an diesem Tag nur bedingt Wirkung.

Beine, Ball, tiefer Rasen und Matsch: Elias Acker (rechts, Silberg/Eisenhausen) behauptet das Spielgerät gegen den heranstürmenden Gladenbacher Maxim Usinger und Leon Hebold (Nr. 23.). Foto: Jens Schmidt

Fußball:

Kreisoberliga: SG gewinnt Abnutzungskampf in Eisenhausen

Die SG Silberg/Eisenhausen hat das Hinterland-Derby in der Fußball-Kreisoberliga Nord gegen den Gladenbacher SC mit 3:0 gewonnen und den ersten Heimdreier der Saison eingefahren. Vor 200 Zuschauern begegneten sich beide Teams mit einer gehörigen Portion Respekt, an Fahrt nahm die Partie nach der etwa viertelstündigen Abtastphase auf. Anfangs hatte die SG Glück, nicht früh mit 0:2 zurückzuliegen, doch Silberg/Eisenhausen fing sich in der Folge. Zweimal Matthis Hofmann und Jannis Lüftner trafen für die Hausherren. "In der zweiten Halbzeit war es ein reiner Abnutzungskampf. Das Spiel war auf dem tiefen und nassen Rasen sehr umkämpft, und im Mittelkreis lieferten sich beide Teams eine wahre Schlammschlacht", sagte SG-Sprecher Jonas Konitzer.

Was sonst noch am Wochenende in der Kreisoberliga passierte, lest ihr unter unten stehendem Link.

Handball:

Kleenheimer Frust hält auch nach viertem Oberliga-Spiel an

Auch im vierten Saisonspiel in Folge konnte die SG Kleenheim-Langgöns die eigenen Hemmnisse nicht überwinden und erntete in der eigenen Oberkleener- Weidig-Halle abermals eine Niederlage. Gegen den TV Petterweil reichte es erneut insbesondere in der Offensive nicht, sodass die Wetterauer am Schluss mit 24:20 (13:10) gewannen. "Wir sind natürlich enorm gefrustet, schon alleine da ich der Mannschaft wirklich keine mangelnde Einstellung attestieren kann. Es sind einfach die Mechanismen, die im Moment nur phasenweise funktionieren", kommentierte Julian Reusch, Trainer der Kleebachtaler: "Mit der Abwehrleistung können wir zufrieden sein. Das muss für ein Heimspiel eigentlich reichen, allerdings fehlt es vorne dann recht deutlich."

Durch die Linse - das Foto:

Der dazugehörige Artikel:

TV Hüttenberg: Dominik Plaues Leistungsexplosion

Der Keeper des Handball-Zweitligisten hatte zuletzt seinen Stammplatz verloren. Die Wölfe Würzburg brachte er nun aber zur Verzweiflung. Offensiv zeigte ein Neuzugang seine Klasse.

Der Weg zu den Artikeln:

Wir wünschen Euch eine schöne Woche und sehen uns am kommenden Freitag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.