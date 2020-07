Stina Karlsson und Markus Stegefelt sind bereit für das nächste Abenteuer

Stina Karlsson (26) fing im Alter von sechs Jahren mit dem Handball in ihrer Heimatstadt Jönköping an, mit 19 spielte sie in der schwedischen ersten Liga bei Sköde HF, ehe sie mit Markus Stegefelt nach Deutschland kam. Zu ihren Hobbys gehört Sport allgemein. Vor ihrem Engagement bei der HSG Kleenheim/Langgöns ging die BWL-Studentin für den Bundesligisten TuS Metzingen auf Torejagd. Täglich pendelte die Rückraumspielerin von Balingen, wo sie mit ihrem Freund wohnte, Richtung Reutlingen. "Das hat sie irgendwann genervt. Sie war nicht glücklich, also war ich es auch nicht", erklärt Markus StegefeltDer Zwei-Meter-Mann wurde am 4. April 1994 im schwedischen Eskilstuna geboren. Im Alter von vier Jahren fing er dort auch mit dem Handball an. Den Sprung in den Profibereich schaffte der Rückraumspieler beim Erstligisten Alingsas HK, dessen Trikot er zwei Jahre lang trug und dort auch die Meisterschaft feierte. Zur Saison 2014 zog es den Rechtshänder zu IFK Skövde, ehe er zwei Jahre später nach Deutschland zum damaligen Bundesligisten HBW Balingen/Weilstetten wechselte und von dort aus weiter zum TV Hüttenberg zog, wo sein Vertrag im Sommer auslief. Der gelernte Schreiner spielt gerne am Computer oder schaut mit seiner Freundin Sport im TV. Beide besuchen regelmäßig die Spiele des anderen. "Wir reden viel über Handball", sagt Stina Karlsson, während ihr Freund mit einem Lachen anfügt: "Stina ist sehr kritisch. Es kommt selten vor, dass sie mit meinen Leistungen zufrieden ist." (tis)