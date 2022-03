TV Hüttenberg angelt sich den nächsten Rückkehrer

Jetzt teilen:

Timm Schneider (Foto, aktuell noch im Trikot des VfL Gummersbach) kehrt im Sommer nach zehn Jahren zurück zum TV Hüttenberg. Mit der Verpflichtung des Aufstiegshelden von 2011 ist den TVH-Verantwortlichen ein wahrer Transfercoup gelungen. "Mit Timm konnten wir unseren absoluten Wunschspieler verpflichten, der mit seiner Erfahrung, seinen handballerischen Qualitäten und seinem starken Charakter einen absoluten Mehrwert für unser junges Team darstellen wird", freut sich TVH-Geschäftsführer Fabian Friedrich.

Nach Jannik Hofmann kehrt mit Schneider damit der nächste Mittelhesse zurück in heimische Gefilde. Der 33-jährige Familienvater unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag beim TVH und soll eine wichtige Rolle im jungen Team von Trainer Johannes Wohlrab einnehmen. "Mit Timm bekommen wir einen Spieler, der über reichlich Erfahrung verfügt und in allen Spielsituationen weiß, was zu tun ist. Er soll der Fels in der Brandung sein, an dem sich unsere junge Truppe orientieren kann. Timm ist äußerst flexibel und kann sowohl im Angriff als auch in der Abwehr nahezu jede Position bespielen. Er kennt Hüttenberg, die Halle, die Fans und einige Mitspieler, sodass er keine Eingewöhnungszeit benötigen wird", ließ die sportliche Leitung um Florian Laudt verlauten. Der 1,96-Meter-Hüne begann seine Karriere bei seinem Heimatverein HSG Pohlheim, ehe er 2007 zur HSG Wetzlar wechselte. Zwei Jahre spielte der kräftige Allrounder dann für den TVH, wo er 2011 den Aufstieg in die 1.Liga schaffte. Nach den Stationen TBV Lemgo, MT Melsungen und aktuell noch VfL Gummersbach geht Schneider ab dem Sommer wieder für den TVH auf Torejagd. "Als ich 2012 gegangen bin, habe ich gesagt, dass ich wiederkommen werde. Im Profi-Sport laufen Dinge manchmal anders, als man sich das vor einigen Jahren vielleicht ausgemalt hat, aber ich danke da vor allem Lothar Weber, dass er nie vergessen hat, was ich damals gesagt habe. Ich möchte nun auf und neben dem Feld das in mich gesteckte Vertrauen zurückzahlen. Ein großer Dank geht auch an Vit Reichl, der so nett war und mir seine Nummer 19 für die kommende Saison abzugeben. Ich denke, dass der TVH und ich einfach gut zusammenpassen und die Verantwortlichen das genauso empfinden." (red)/Foto: dpa