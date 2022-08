TV Hüttenberg: Erfolgreiches Benefizspiel

Gut aufgelegt: Hüttenbergs Tristan Kirschner zählt im Benefizspiel gegen eine Mittelhessen-Auswahl zu den erfolgreichsten Werfern der Blau-Weiß-Roten. Foto: Jenniver Röczey

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LEUN-BISKIRCHEN - Es war der zweite Test des TV Hüttenberg innerhalb von zwei Tagen. Und auch diesen hat der Handball-Zweitligist erfolgreich absolviert. Nach dem 32:15-Erfolg am vergangenen Freitag bei Oberligist HSG Kleenheim-Langgöns, welches im Rahmen des 50-jährigen Vereinsjubiläums der Kleebachtaler ausgetragen wurde, trat das Team von Trainer Johannes Wohlrab am Sonntag in der Turnhalle Biskirchen gegen eine Mittelhessen-Auswahl an und gewann klar und deutlich mit 42:17 (19:9). Beste TVH-Werfer waren dabei Johannes Klein und Tristan Kirschner mit je sechs Toren.

Hintergrund: Vor der Corona-Pandemie hatte der TVH eine Teamticket-Aktion gestartet und dem heimischen Handballclub, der während der Saison am meisten Hüttenberger Heimspiele besucht, ein Freundschaftsspiel versprochen. Diese Begegnung gewann C-Ligist SV Stockhausen, doch die Pandemie verhinderte zunächst die Austragung, die nun am zurückliegenden Sonntag nachgeholt wurde. Weil aber das Kräfteverhältnis zwischen einem C-Ligisten und einem Team aus der zweithöchsten Spielklasse doch arg ungleich ist, wurden die Gastgeber um einige bekannte Handball-Gesichter wie Stefan Lex (HSG Pohlheim), dem Ex-Hüttenberger Mario Fernandes (TV Petterweil) oder dem ehemaligen Wetzlar-Keeper Marius Sulzbach ergänzt. Trainiert wurde die Mittelhessen-Auswahl von Martin Peschke (TV Petterweil). Die Einnahmen des Freundschaftsspiels, inklusive eines von allen TVH-Akteuren signierten Balles, der von Trainer Peschke ersteigert wurde, kommt ukrainischen Kriegsflüchtlingen in der Stadt Leun zu Gute.