TV Hüttenberg freut sich auf Pokalknaller gegen Eisenach

Zuletzt im Oktober 2021 in der 2. Bundesliga Gegner, treffen Niklas Theiß (vorne) und der TV Hüttenberg nun Ende August im DHB-Pokal auf den ThSV Eisenach. Foto: Jenniver Röczey

HÜTTENBERG - Johannes Wohlrab fasste es zum Ende des ersten persönlichen Statements für die kommende Saison kurz und knapp zusammen: "Wir wollen zu Hause eine Runde weiterkommen." Das ist das Ziel des Handball-Zweitligisten TV Hüttenberg und seines Trainers, wenn es in der ersten Runde des DHB-Pokals gegen den ThSV Eisenach geht. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Köln. Die Mittelhessen haben am 27. oder 28. August Heimrecht, sprich sie empfangen als Vierter der abgelaufenen Saison dann den Rang-Dritten im Sportzentrum Hüttenberg. "Ich glaube, die Eisenacher haben zusammen mit Gummersbach die beste Rückrunde 2022/23 hingelegt. Und sie werden sicher mit ihren teilweise hochkarätigen Neuzugängen auch bei uns versuchen, gleich mal ein Zeichen zu setzen. Für uns und unsere Fans ist das ein Super-Los, ein erster sportlicher Gradmesser zu Beginn der neuen Runde", blickte TVH-Coach Wohlrab mit Vorfreude auf den Auftakt-Knaller im nationalen Cupwettbewerb. Die HSG Wetzlar greift wie alle anderen Erstligisten erst in der zweiten Runde (19./20. Oktober) ins Geschehen ein.