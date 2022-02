TV Hüttenberg gehen die Routiniers aus

Macht nach dieser Saison Schluss: Rechtsaußen Tobias Hahn beendet mit 34 Jahren seine Karriere. Foto: Steffen Bär

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Hüttenberg (red). Mit dem Ende der aktuellen Spielzeit wird mit der Laufbahn von Tobias Hahn ein weiterer Routinier seine Profilaufbahn beim Zweitligisten TV Hüttenberg beenden. Nach über 12 Jahren im Profigeschäft soll am Ende der Saison Schluss sein mit dem Handball für den 34-Jährigen. "Tobi kann auf eine tolle Laufbahn zurückblicken, in der er nicht nur als Sportler, sondern auch als Mensch große Spuren hinterlassen wird", so TVH-Geschäftsführer Fabian Friedrich.

Hahn wurde in Wiesbaden geboren und feierte schon in jungen Jahren erste Erfolge. Mit der SG Wallau-Massenheim wurde er 2005 Deutscher Meister in der A-Jugend und sammelte im Profibereich erste Erfahrungen bei der damaligen HSG Handball FrankfurtRheinMain, einem 2009 gegründeten Zusammenschluss der SG Wallau und der TSG Münster in Kooperation mit verschiedenen Handballvereinen der Rhein-Main-Region. Mit der HSG spielte der Linkshänder in der 2.Bundesliga-Süd und wechselte im Januar 2011 zur HSG Wetzlar. Nach sechs erfolgreichen Jahren in der Beletage des deutschen Handballs schloss sich der Linkshänder 2017 dem TVH an und stellte mit Daniel Wernig ein starkes Duo auf Rechtsaußen. Nach dem Abgang von Wernig war Hahn mehrere Jahre die klare Nummer eins auf der rechten Außenbahn beim TVH und fungierte in dieser Spielzeit als eine Art Mentor für die beiden jungen TVH-Außen Tristan Kirschner (19 Jahre) und Ryuga Fujita (22).

"Der Handball hat immer einen sehr großen Stellenwert in meinem Leben eingenommen und ich bin dankbar für all meine Erfahrungen und für die wunderbaren Menschen, die ich kennenlernen durfte. Auch wenn ich mich schon auf das Leben nach der Handballkarriere freue, liegt der Fokus nochmal auf den letzten Monaten hier beim TVH", so der scheidende Akteur, der in dieser Saison mit Verletzungen zu kämpfen hat. "Es ist äußerst bedauernswert, dass wir mit Tobi einen weiteren immens wichtigen und erfahrenen Spieler verlieren. Tobi ist jederzeit bereit, alles fürs Team zu geben und versucht jeden Spieler besser zu machen. Wir wünschen ihm, dass er nochmal richtig fit wird und sich würdig auf dem Spielfeld verabschieden kann", so Florian Laudt, der Sportliche Leiter des TVH.