TV Hüttenberg gibt Kreisläufer für ein Jahr ab

_Ab nächster Saison in Gelnhausen: Kreisläufer Patrick Jockel. Foto: PeB

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Handball-Zweitligist TV Hüttenberg stattet Kreisläufer Patrick Jockel mit einem Zweitspielrecht aus und leiht den 20-Jährigen für eine Saison an den klassentieferen TV Gelnhausen aus. "Wir freuen uns darüber, dass Patrick in der kommenden Spielzeit wichtige Spielpraxis sammeln kann, um den nächsten Entwicklungsschritt nehmen zu können", so TVH-Geschäftsführer Fabian Friedrich in einer Pressemitteilung des Vereins.