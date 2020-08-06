Donnerstag,
06.08.2020 - 21:30
2 min
TV Hüttenberg hat erste Corona-Testreihe durchgeführt
Die Zweitliga-Handballer des TV Hüttenberg haben sich am Donnerstagabend einem Corona-Test unterzogen. Dieser ist für den Test- und Ligaspielbetrieb zwingend vom Ligaverband vorgegeben - aber nicht ganz billig.
Von
Christian Halling
Sportchef Mittelhessen
"Mund auf und Aaah" - Teamarzt Georg Springmann nimmt bei TVH-Neuzugang Stefan Kneer einen Abstrich. Foto: Christian Halling
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