TV Hüttenberg: Mappes sagt beim Abschied nur leise Servus

Wer denkt, dass der TV Hüttenberg gegen den ASV Hamm-Westfalen am letzten Spieltag bloß noch ein wenig Schaulaufen bieten wird, der hat die Rechnung ohne Johannes Wohlrab gemacht. Der TVH-Trainer verlangt von seinen Schützlingen, "im letzten Heimspiel noch einmal richtig einen rauszuhauen. Das sind wir den Spielern, die uns verlassen werden, ganz einfach schuldig." Neben Mappes, der den Verein in Richtung Gummersbach verlassen wird, werden zudem Christian Rompf, Tobias Hahn und Stefan Kneer verabschiedet, die allesamt ihre Karrieren beenden werden. Doch nicht nur deshalb will Wohlrab dem Aufsteiger aus Hamm, der seinen Matchball am vergangenen Wochenende gegen den TV Großwallstadt genutzt hat, noch einmal ein Bein stellen. Rein rechnerisch könnte, wenn die Blau-Weiß-Roten einen Heimsieg feiern und der ThSV Eisenach gegen die Rimpar Wölfe stolpern sollte, sogar noch Tabellenplatz drei in der Endabrechnung herausspringen. (niha)