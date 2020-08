TV Hüttenberg nach Stotterstart mit ordentlichem Test

Frederick Griesbach konnte mit 45 von 60 Testspielminuten seiner Hüttenberger gut leben. Foto: Steffen Bär

Hüttenberg (cha). Nach mehr als fünf Monaten Pause durfte der TV Hüttenberg am Freitagabend erstmals seit fünf Monaten wieder auf dem Parkett des heimischen Sportzentrums ran. Im ersten Testspiel im Hinblick auf die Anfang Oktober beginnende neue Spielzeit nach der Corona-bedingt abgebrochenen Saison musste der Handball-Zweitligist gegen den Ligakonkurrenten TuS Ferndorf zwar eine 23:29 (9:17)-Niederlage einstecken, das Ergebnis war jedoch für TVH-Coach Frederick Griesbach zunächst zweitrangig.

"Zunächst einmal muss man bedenken, dass Ferndorf in Westfalen andere Rahmenbedingungen hatte als wir und schon knapp drei Wochen länger im Training ist", sah der Trainer schon im Vorhinein Vorteile für den letztjährigen Neunten der HBL2. Hinzu kam, dass sich die Hüttenberger erst mal wieder "eingrooven" mussten, gerade zu Beginn zu viel Tore nach Gegenstößen kassierten und schon nach etwas mehr als zehn Minuten 4:11 hinten lagen. "Das waren natürlich zu leichte Gegentore, doch nach einer Viertelstunde waren wir dann besser im Spiel und haben die Inhalte aus dem Training, gerade in der Abwehrarbeit, viel besser umgesetzt. Die Absprachen haben besser geklappt", so Griesbach. Der TVH hatte das Testspiel nur bestreiten dürfen, weil die Ergebnisse der ersten Corona-Testreihe vorige Woche ausnahmslos negativ waren.