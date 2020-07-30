Donnerstag,
30.07.2020 - 18:00
3 min
TV Hüttenberg: Nur das Saisonziel ist zum Trainingsstart klar
Handball-Zweitligist TV Hüttenberg hat im Rahmen eines Mediadays seinen offiziellen Trainingsauftakt begangen. So klar die Saisonziele auf der Hand liegen, so viele Fragezeichen schweben wegen Corona über Trainings- und ab Oktober Spielbetrieb.
Hüttenberg-Coach Frederick Griesbach (l.) mit seinen Neuzugängen Ryuga Fujita, Stefan Kneer, Ian Weber und Vit Reichl. Foto: Steffen Bär
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