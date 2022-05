TV Hüttenberg: Patrick Jockel verlängert Vertrag bis 2023

Kämpft auch in der kommenden Saison am Kreis um Punkte für den TV Hüttenberg: Patrick Jockel (r.). Foto: Jenniver Röczey

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Handball-Zweitligist TV 05/07 Hüttenberg baut auf der Kreisläuferposition weiter auf Konstanz und verlängert mit dem 20-jährigen Patrick Jockel um ein weiteres Jahr bis 2023. Der Zwei-Meter-Hüne wird dabei mit einem Doppelspielrecht beim Drittligisten TV Gelnhausen ausgestattet, um weitere Einsatzzeiten für sich gewährleisten zu können. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Patrick ein weiteres Talent an uns binden, das aus der eigenen Jugend entsprang. Das Doppelspielrecht in Gelnhausen hat sich in der aktuellen

Spielzeit bewährt, zumal Patrick somit reichlich Spielpraxis sammeln konnte, was in diesem Alter elementar für die Weiterentwicklung ist", ließ TVH-Geschäftsführer Fabian Friedrich via Pressemitteilung vom Dienstag verlauten. Nach dem Corona bedingten Saison-Aus für den tschechischen Nationalspieler Vit Reichl musste der Sportmanagement-Student neben Moritz Zörb seinen Mann stehen und meisterte diese Aufgabe bravourös. "Ich freue mich darauf, auch nächstes Jahr meinen Weg in Hüttenberg fortsetzen zu können. Das Doppelspielrecht in Gelnhausen erlaubt es mir, in der 3. Liga weiterhin wichtige Spielminuten zu sammeln und trotzdem in Hüttenberg dabeizubleiben", so der gebürtige Bad Homburger. Auch die sportliche Leitung des TVH freut sich über die Verlängerung mit dem Eigengewächs: "Patrick hat im letzten Jahr einen Sprung nach vorne gemacht. Ihm tut es gut, regelmäßig auf gutem Niveau zu spielen und zu lernen, sodass es für alle Parteien Sinn ergibt, wenn wir das aktuelle Modell fortsetzen. Wir erhoffen uns, dass Patrick sich weiterentwickelt und wir ihn weiterhin peu à peu an das Zweitliganiveau heranführen können", heißt es von Florian Laudt.