TV Hüttenberg: Spiel beim VfL Lübeck-Bad Schwartau fällt aus

Kein Zweitliga-Spiel im hohen Norden: Trainer Johannes Wohlrab (r.), Merlin Fuß und der TV Hüttenberg sind heute nicht in Lübeck-Bad- Schwartau am Start. Foto: Jenniver Röczey

HÜTTENBERG - Eigentlich wollte der TV Hüttenberg an diesem Samstag um 16.30 Uhr beim VfL Lübeck-Bad Schwartau seine kleine Erfolgsserie in der 2. Handball-Bundesliga fortsetzen. Doch am späten Freitagabend kam die Nachricht: Die Partie im hohen Norden fällt aus. Grund: Die ins Labor geschickten Corona-Tests konnten leider nicht zeitgemäß ausgewertet werden, sodass sich beide Teams auf eine Verlegung einigten. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Am kommenden Mittwoch schließen die Hüttenberger nun das Jahr 2020 mit dem Heimspiel gegen den TuS Fürstenfeldbruck ab.