TV Hüttenberg verlängert mit Patrick Jockel

GIESSEN - Die Kaderplanung für die Saison 2021/2022 läuft beim TV Hüttenberg auf Hochtouren. Der Handball-Zweitligisten hat nun den Vertrag mit Patrick Jockel verlängert. Der 2,06 Meter lange Sportmanagement-Student bleibt bis mindestens 2022 beim TVH und somit baut man auf der Kreisläuferposition mit Jockel, Kapitän Moritz Zörb und dem tschechischen Nationalspieler Vit Reichl auch in der kommenden Spielzeit weiterhin auf Konstanz.

"Mit Patrick konnten wir einen jungen und talentierten Kreisläufer von unserem Zukunftsprojekt überzeugen und freuen uns sehr, dass er weiterhin Teil dieser aufstrebenden Mannschaft sein wird. Er bringt alle physische Voraussetzungen mit, um sich in der 2. Handball-Bundesliga zu etablieren und mit Moritz Zörb als auch Vit Reichl stehen ihm zwei erfahrenen Spieler am Kreis zur Seite, von denen er in seiner Entwicklung profitieren wird. Patrick sticht mit einem hohen Maß an Einsatz und Loyalität heraus, sodass wir diese Entscheidung nicht ausschließlich aufgrund von sportlichen Aspekten getroffen haben. Er ist sehr wissbegierig, gibt in jeder Trainingseinheit 100 Prozent, hat ein großes Entwicklungspotenzial und stammt aus unserer eigenen A-Jugend", sagte TVH-Geschäftsführer Fabian Friedrich.