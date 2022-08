4 min

TV Hüttenberg vor der Saison: Geduld und Demut sind gefragt

In der 2. Handball-Bundesliga haben Trainer Wohlrab und sein Team in der Vorsaison positiv überrascht. Diesen Trend will der TVH auch ohne den Schlüsselspieler 2022/23 fortsetzen.

Von Nico Hartung