TVH: Weber und Fuß zeigen sich beim DHB

Zeigen wieder für Deutschland ihr Können: (v.l.) Merlin Fuß und Ian Weber. Foto: Arno Jung

HÜTTENBERG - Hüttenberg (tis). Große Ehre für Ian Weber und Merlin Fuß. Bundestrainer Martin Heuberger hat die beiden Handballer des TV Hüttenberg zu einem Lehrgang der deutschen U 20/21-Nationalmannschaft eingeladen. Bereits am Mittwoch reiste das Duo nach Warendorf. Bis zum 12. Januar wollen sich Stammkräfte des TVH dort beweisen. Der Nachwuchs des Deutschen Handball-Bundes (DHB), insgesamt 21 Talente des Jahrgangs 2000 und jünger, bereitet sich auf die U21-WM vor, die im Sommer in Ungarn stattfindet. Auf dem Programm stehen individuelles Angriffstraining und als weiterer Schwerpunkt flexibles Abwehrspiel. "Ich freue mich über eine Einladung vom DHB immer sehr, da es nicht nur eine Bestätigung der täglichen Arbeit und meiner Leistungen beim TVH ist, sondern auch immer eine lehrreiche und schöne Zeit", berichtet Linkshänder Fuß. In die gleiche Kerbe schlägt Rückraumspieler Weber: "Es ist etwas Besonderes, dabei zu sein. Das zeigt mir, dass ich mit meiner Entwicklung auf dem richtigen Weg bin. Ich werde diesen Lehrgang nutzen, um einen weiteren Schritt nach vorne zu machen und hoffe, dass ich den Aufschwung der vergangenen Wochen mitnehmen kann."