Donnerstag, 16.04.2020 - 18:30
5 min
Vom Geschäftsführer zum Krisenmanager: Fabian Friedrich vom TV Hüttenberg
Von Tim Georg
Sportredakteur Gießen
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ZUR PERSON
Fabian Friedrich lebt mit seiner Freundin im Hüttenberger Ortsteil VollnkirchenDer 31-Jährige arbeitet seit September 2017 auf der Geschäftsstelle des TV HüttenbergZuvor absolvierte Friedrich, der bis zur A-Jugend als Rechtsaußen bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen spielte, ein Duales Studium zum Fitnessökonom in Köln, das er 2013 abschloss. Anschließend arbeitet er im Fitnessstudio "Rückenwerk" als Bereichsleiter. Seit dem 1. Juli 2018 ist er Geschäftsführer des Handball-Zweitligisten - bis zum 1. Juli 2019 gemeinsam mit Lothar Weber, seitdem alleinverantwortlich. (tig)
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