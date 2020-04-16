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Donnerstag, 16.04.2020 - 18:30
5 min

Vom Geschäftsführer zum Krisenmanager: Fabian Friedrich vom TV Hüttenberg

"Binnen zwei Stunden war alles anders": Fabian Friedrich, Geschäftsführer des Handball-Zweitligisten TV Hüttenberg, wird in der Corona-Zeit zum Krisenmanager und hat alle Hände voll zu tun.

Tim Georg: Sportredakteur Gießen
Von Tim Georg
Sportredakteur Gießen
Aus einer anderen Zeit: Fabian Friedrich bei einer Rede im gut gefüllten Sportzentrum. Aktuell sieht der Hüttenberger Geschäftsführer die TVH-Spielstätte nur noch sehr selten, arbeitet fast ausschließlich im Homeoffice. Foto: Marc Thürmer

Aus einer anderen Zeit: Fabian Friedrich bei einer Rede im gut gefüllten Sportzentrum. Aktuell sieht der Hüttenberger Geschäftsführer die TVH-Spielstätte nur noch sehr selten, arbeitet fast ausschließlich im Homeoffice. Foto: Marc Thürmer

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ZUR PERSON

Fabian Friedrich lebt mit seiner Freundin im Hüttenberger Ortsteil VollnkirchenDer 31-Jährige arbeitet seit September 2017 auf der Geschäftsstelle des TV HüttenbergZuvor absolvierte Friedrich, der bis zur A-Jugend als Rechtsaußen bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen spielte, ein Duales Studium zum Fitnessökonom in Köln, das er 2013 abschloss. Anschließend arbeitet er im Fitnessstudio "Rückenwerk" als Bereichsleiter. Seit dem 1. Juli 2018 ist er Geschäftsführer des Handball-Zweitligisten - bis zum 1. Juli 2019 gemeinsam mit Lothar Weber, seitdem alleinverantwortlich. (tig)

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