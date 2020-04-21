Dienstag, 21.04.2020 - 15:00
3 min
Wegen Corona: Handballer beenden auch in der Bundesliga die Saison
Von Karsten Zipp
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3. LIGA VORBEI
Mit der 1. und 2. Bundesliga wurde auch in der 3. Liga und Jugend-Bundesliga die Saison offiziell abgebrochen - mit Auswirkungen auf weitere heimische Vertreter. Die HSG Wetzlar U 23 beendet dabei die Spielzeit in der 3. Liga Mitte der Männer auf Rang vier, die Drittliga-Frauen der HSG Kleenheim-Langgöns kommen auf Platz acht ins Ziel. Weiterhin beendet die A-Jugend der HSG Wetzlar die Bundesliga-Meisterrunde Gruppe 1 mit Rang drei, die gleichaltrige Jugend des TV Hüttenberg schließt die Pokalrunde West mit Platz eins ab. (dal)
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