Wohlrab verlängert beim TV Hüttenberg bis 2024

Will weiter mit seiner Mannschaft an der Handballmarke TV Hüttenberg feilen: Johannes Wohlrab. Foto: Jenniver Röczey

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Der TV Hüttenberg hat den Vertrag mit Trainer Johannes Wohlrab vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert, sodass der 36-Jährige mit dem Erfüllen des neuen Arbeitspapiers in sein sechstes Jahr beim Handball-Zweitligisten gehen würde. Mit 46 Punkten führte der gebürtige Niederkleener das "Original aus Mittelhessen" in der abgelaufenen Spielzeit auf einen überraschenden vierten Platz und bestreitet seine dritte Saison als Cheftrainer beim TVH.

In stürmischen Zeiten übernahm Wohlrab das Ruder beim TVH, nachdem der damalige Cheftrainer Frederick Griesbach vor dem zehnten Spieltag auf einem Abstiegsplatz beurlaubt wurde. Zwei Spiele fungierte der damalige Co-Trainer Wohlrab als Interimstrainer und nach zwei Punkteteilungen wurde dem A-Lizenzinhaber die komplette Verantwortung übertragen. Nach einem "goldenen" Dezember 2020, der ohne eine Niederlage gemeistert wurde, sollte es auch nach dem Jahreswechsel erfolgreich unter dem Berufsschullehrer Wohlrab laufen, sodass er den fast schon abgeschlagenen TVH sogar drei Spieltage vor Saisonende auf das rettende Ufer brachte.

Dieser positive Trend sollte sich auch in der ersten kompletten Spielzeit als Cheftrainer fortsetzen, wo die Hüttenberger die Zweite Handball-Bundesliga aufmischten und als Überraschungsteam nur knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt sind. "Die Verlängerung von Johannes ist eine logische Konsequenz seiner erzielten Ergebnisse mit dem Team. Er hat nach der Übernahme wieder eine Struktur in die Mannschaft gebracht und das Team aus einer schwierigen Situation gerettet. In der abgelaufenen Saison hat die Mannschaft einen mitreißenden und erfolgreichen Handball gespielt und uns zahlreiche Handballfeste im Sportzentrum Hüttenberg beschert. Zudem stammt Johannes aus der heimischen Region, was ein wichtiger Teil unserer Philosophie ist, sodass wir uns sehr über die Verlängerung mit Johannes freuen und positiv in die Zukunft schauen", ließ TVH-Geschäftsführer Fabian Friedrich verlauten. Sein sportlicher Leiter Florian Laudt schlägt in die gleiche Kerbe wie der Geschäftsführer: "Joh hat in den vergangenen anderthalb Jahren überragende Arbeit geleistet und uns vom fast sicheren Absteiger zu einer der interessantesten Mannschaften in Liga zwei gecoacht. Er versteht es gut, alle Spieler im Team mitzunehmen und eine eingeschworene Einheit zu formen. Daher sind wir wirklich glücklich, gemeinsam mit ihm in die Zukunft zu gehen und dabei hoffentlich noch viele Spieler zu entwickeln und die Hüttenberger Tugenden beizubehalten. Es wird eine anspruchsvolle Aufgabe, die begeisternden Auftritte zu bestätigen."

Verknüpfte Artikel

"Ich freue mich sehr über die Verlängerung, zumal hier in Hüttenberg wieder eine Handball-Marke entstanden ist, die ihresgleichen im deutschen Handball sucht mit so vielen Spielern aus der eigenen Region. Diesen Weg mit hessischen Talenten und einheimischen Lokalmatadoren möchte ich auch in Zukunft gehen, was auch ausschlaggebend für meine Verlängerung war. Wir werden auch in der kommenden Saison wieder eine sehr junge und hungrige Mannschaft stellen, in der jedoch einige Spieler erst am Anfang ihres Entwicklungspotenzials sind. Ich freue mich aber schon auf die nächsten zwei Jahre, in denen wir das Maximum aus dem Entwicklungspotenzial herausholen möchten und weiter mit den Verantwortlichen als auch dem Gesamtverein an diesem spanenden, regionalen Projekt arbeiten möchten", so TVH-Trainer Johannes Wohlrab.