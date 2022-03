Zweitliga-Heimspiel des TV Hüttenberg gegen Coburg fällt aus

Vorerst kein weiteres Duell zwischen Moritz Zörb und dem ehemaligen Hüttenberger Florian Billek gibt es am Samstag im Sportzentrum zu sehen. Das TVH-Heimspiel gegen den HSC Corburg musste kurzfristig abgesagt werden. Foto: Martin Weis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Es sollte die langersehnte Rückkehr in den Hexenkessel Sportzentrum werden, doch das für Samstagabend um 19.30 Uhr geplante Heimspiel des Handball-Zweitligisten TV Hüttenberg gegen den HSC Coburg muss ausfallen. Wie TVH-Geschäftsführer Fabian Friedrich am späten Freitagabend mitteilte, hat der Gegner mehrere Corona-Fälle zu beklagen, was es ihm laut Regularien ermögliche, die Partie abzusagen. "Ein entsprechender Antrag liegt bei der der HBL vor, und diesem wird auch stattgegeben", so Friedrich.

Außerdem kündigte der Geschäftsführer an, dass der Verein in der kommenden Woche bekanntgeben werde, wie mit bereits gekauften Tickets für die Begegnung gegen das Team um den ehemaligen Hüttenberger Florian Billek, das vom 2011er Erstligaaufstiegscoach des TVH, Jan Gorr, gemanagt wird, verfahren wird. "Wir hätten uns wirklich sehr gefreut, nach den beschlossenen Lockerungen endlich wieder vor vielen Zuschauern spielen zu können", bedauerte Fabian Friedrich auch die Kurzfristigkeit des Ausfalls. Erstmals seit einer sehr langen Zeit hätten am Samstag wieder bis zu 1100 Besucher ein Zweitligaspiel in Hüttenberg miterleben können.