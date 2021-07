3. Frauenhandball-Liga: HHV hält sich noch bedeckt

Die angedachte Hallenkapazität von 1500 Zuschauern für die 2. Frauen-Bundesliga kommt utopisch daher. Der Schnitt liegt derzeit bei nicht einmal 400, in der Zweitliga-Saison 2016/2017 der HSG Kleenheim-Langgöns (am Ball Tanja Schorradt) kamen in etwa so viele Besucher nur zu besonderen Spielen, etwa zum Hessenderby gegen Bensheim/Auerbach (420), in die Oberkleener Weidig-Halle. Foto: Martin Weis