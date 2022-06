3. Handball-Liga Männer: HSG-Duo kennt kommende Gegner

Weiß jetzt, auf wen er mit der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II in der neuen Runde trifft: Tim Lauer (M.). Foto: Florian Gümbel

WETZLAR - Der Rahmen für die 3. Handball-Liga der Männer für die Saison 2022/2023 steht: Die Spielkommission hat die Einteilung für die neue Runde vorgenommen. Die 68 Teams sind auf insgesamt fünf Vorrundenstaffeln aufgeteilt. In der Süd-West-Gruppe sind die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II und Aufsteiger HSG Pohlheim mit dabei.

Der Rundenstart ist für das Wochenende 3./4. September geplant. Gespielt wird im Modus Jeder-gegen-jeden mit Hin- und Rückrunde. Zwei Mannschaften aus den fünf Gruppen steigen am Ende der Spielzeit in die 2. Bundesliga auf, bis zu 17 Teams steigen in die Oberligen ab.

Die Gruppe Süd-West der 3. Liga im Überblick: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II, HSG Hanau, HSG Rodgau Nieder-Roden, TV Gelnhausen, TV Kirchzell, HG Saarlouis, mHSG Friesenheim- Hochdorf II, TSG Haßloch, TuS 04 Kaiserslautern Dansenberg, HSG Pohlheim, VTV Mundenheim, DJK Waldbüttelbrunn, TuS Ferndorf, VfL Gummersbach II.