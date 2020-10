A-Jugend-Bundesliga: TVH und HSG stehen vor hohen Hürden

Jetzt teilen:

Wetzlar (hüt). Weiter geht es in der Bundesliga der männlichen Jugend A für den Handball-Nachwuchs der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen und des TV Hüttenberg, die beide in der eigenen Spielstätte ran dürfen.

HSG Dutenhofen/Münchholzhausen - MT Melsungen Talents (Samstag, 17 Uhr, Sporthalle Dutenhofen): Ein ganz dickes Brett hat die HSG zu bohren, wenn zum zweiten Heimspiel der aktuelle Tabellenführer zu Gast ist. Die Melsunger thronen mit 4:0 Punkten einem beeindruckenden Torverhältnis von plus 26 an der Spitze der Staffel West. Großes Plus der Nordhessen ist der ausgeglichene Kader. In der Vorwochenpartie gegen die TSG Münster (37:23) trafen gleich vier Akteure mindestens sechsmal, überragende 15 Treffer in der noch jungen Spielzeit erzielte bereits der bosnische Jugendnationalspieler Benjamin Fitozovic. "Wiedergutmachung", fordert Dutenhofens Co-Trainer Andreas Klimpke für den zuletzt in allen Bereichen enttäuschenden Auftritt zuletzt in Hagen, nach dem die Domstädter ihre erste, überhaupt nicht eingeplante, Niederlage einstecken mussten. Verbesserungspotenzial sieht Klimpke vor allem in der Defensive, wo bislang noch vergebens nach der perfekten Formation gesucht wird. Auch "Andi" Klimpke ist klar, dass die Grün-Weißen schon einen absoluten Sahnetag erwischen müssen, um die "MT Talents" schlagen zu können.

TV Hüttenberg - VfL Eintracht Hagen (Sonntag, 16 Uhr, Sportzetrum Hüttenberg): Ein Sieg, eine Niederlage, fast identisches Torverhältnis - mit dieser bisherigen Bilanz geht der TVH den dritten Rundenauftritt an. Ausgerechnet gegen den mittelhessischen Konkurrenten aus den Wetzlarer Stadtteilen fuhr Hagen am vergangenen Wochenende den ersten Sieg ein, nachdem es zum Start noch eine deutliche 21:29-Niederlage gegen Münster gesetzt hatte. Hüttenbergs Trainer Michael Ferber ist nicht nur durch den Erfolg der Westfalen gegen die HSG gewarnt: "Es erwartet uns eine Mannschaft, die genauso wie wir ihren eingeschlagenen Weg fortsetzen möchte. Für uns geht es daher darum, uns in unserem Zweikampfverhalten zu steigern, um gegen die individuell gut ausgebildete Rückraumreihe des VfL vorbereitet zu sein. Zudem möchten wir unsere Angriffsleistungen aus den vorherigen Partien fortsetzen." Allzu gerne möchte Ferber mit seinem Team den zweiten doppelten Punktgewinn einfahren. "Gemessen an den letzten Trainingsleistungen meiner Mannschaft blicke ich diesen Aufgaben sehr positiv entgegen", so ein optimistischer Michael Ferber.