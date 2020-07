Am 15. August entscheidet Hessischer Handball-Verband über Saisonstart

Wann sehen wir wieder Szenen wie diese aus dem Oberliga-Derby zwischen der HSG Kleenheim-Langgöns und der HSG Pohlheim? Der HHV plant derzeit unter Vorbehalt mit dem 12. und 13. September als Termin für den Saisonstart. Foto: Michael Schepp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar. Die Spielpläne für die Saison 2020/21 im Bereich des Hessischen Handballverbandes (HHV) stehen bereits. Aber aktuell - knapp zwei Monate vor dem angedachten Rundenbeginn - bleibt die Frage offen, ob von der Ober- bis zu den Bezirksligen auch tatsächlich ab Mitte September die Jagd nach Punkten eröffnet wird.

Vor Kurzem haben HHV-Spieltechnik-Vizepräsident Tobias Weyrauch und die Bezirksspielwarte eine Vereinsbefragung durchgeführt, um eine Tendenz aus den Klubs einzuholen. Drei Varianten stellten die Verbandsfunktionäre zur Diskussion: ein Saisonstart am 12./13. September gegebenenfalls auch ohne Zuschauer, den Beginn am 12./13. September mit beschränkter Zuschauerzulassung und einen Auftakt zu einem späteren Zeitpunkt mit Publikum. Immer davon ausgehend, das Coronavirus macht keinen Strich durch die Rechnung.

Von 112 Mannschaften, die den Ober- und Landesligen der Männer und Frauen angehören, gaben allerdings gerade einmal 61 eine Antwort auf Weyrauchs E-Mail-Umfrage. Das Meinungsbild ist ausgeglichen. Lediglich ein Klub sprach sich für ein Loslegen Mitte September im Notfall auch unter Geisterspielbedingungen aus, die übrigen 60 Stimmen verteilen sich exakt gleichmäßig auf die beiden anderen Varianten. Von den sieben Bezirken im HHV-Gebiet gaben zudem sechs ein Votum ab, wobei hier eine knappe Mehrheit für einen späteren Beginn auszumachen ist.

"Eine endgültige Entscheidung treffen wir im Arbeitskreis Spieltechnik am 15. August. Wir hoffen zum einen, dass ab dem 17. August Kontaktsport für mehr als zehn Personen in Hessen zugelassen wird und zum anderen, dass Bayern die Sporthallen für Vereine noch in den Ferien öffnet", sagt Weyrauch. Er wirft den Blick ins Nachbarbundesland, weil in den Süd-Landesligen und den südlichen Bezirken der eine oder andere "Gast" aus dem Freistaat beteiligt ist. Die Planung des Präsidiums laufe aktuell aber auf den Start am 12./13. September hinaus. "Falls wir uns auf einen späteren Beginn einigen müssen, hängen wir die Spiele aus den ersten Wochen an das Ende der gedachten Saison dran", so der Funktionär.