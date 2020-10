Der neue starke Mann in Handball-Hessen: Andreas Hannappel folgt auf Günter Dörr. Foto: HHV

Frankfurt (red/tis). Führungswechsel auf der Geschäftsstelle des Hessischen Handball-Verbandes (HHV): Nach 45 Jahren Verbandsarbeit - davon 35 als Geschäftsführer - geht Günter Dörr zum 1. November in den Ruhestand.

Da Dörr bereits seinen Resturlaub angetreten hat, leitet bereits sein Nachfolger, Andreas Hannappel, die Geschäfte. Der 32-Jährige bezeichnet sich selbst" Vollbluthandballer" und war seit seinem fünften Lebensjahr beim TV Bodenheim zunächst als Spieler und dann als Trainer aktiv. Derzeit coacht der B-Lizenz- Inhaber außerdem noch die weibliche A-Jugend seines Heimatvereins, die in dieser Saison im Bezirk Wiesbaden/Frankfurt zu Hause ist. 2014 hat er sein Studium der Sportwissenschaften in Mainz abgeschlossen. Danach arbeitete er zwei Jahre als Mitarbeiter der Geschäftsstelle beim TV Bodenheim , ehe er 2016 zur Sportverwaltung des Deutschen Tanzsportverbandes wechselte.

"Es ist wichtig, dass unsere Sportart am Leben bleibt. Wir sind eine Handball-Familie und sollten miteinander an einem Strang ziehen. Zunächst ist aber vor allem wichtig, dass wir in den nächsten Monaten gut durch die Corona Pandemie kommen", erklärt der neue HHV-Geschäftsführer in einer Pressemitteilung des Verbandes.