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Montag, 27.04.2020 - 14:50
2 min

"Auf dem Feld werde ich emotional": Wettenbergs Neuzugang Max Panther im Interview

Handballer Max Panther ist zurück in heimischen Gefilden. Der Neuzugang von Oberligist HSG Wettenberg spricht im Interview über das Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern und seine Ziele.

Will künftig für die HSG Wettenberg zupacken: Max Panther (rechts hinten, im Duell mit Pohlheims Maximilian Rühl) wechselt von der TSG Münster zum Oberligisten. Foto: Steffen Bär

Will künftig für die HSG Wettenberg zupacken: Max Panther (rechts hinten, im Duell mit Pohlheims Maximilian Rühl) wechselt von der TSG Münster zum Oberligisten. Foto: Steffen Bär

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NEUZUGÄNGE AUS DER A-JUGEND

Neben Kreisläufer Max Panther hat die HSG Wettenberg zwei weitere Spieler für die kommende Spielzeit verpflichtet. Mit Tim Anhäuser wechselt von A-Jugend-Bundesligist TV Gelnhausen ein weiterer Kreisläufer zum Team von Trainer Axel Spandau. Dazu stößt Rückraumakteur Nick Weinandt aus der eigenen Jugend ab dem Sommer zum HSG-Kader. (mcs)

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Handball Wetzlar Ort Hessen Kreis-giessen Wettenberg Sportart Handball
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