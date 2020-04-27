"Auf dem Feld werde ich emotional": Wettenbergs Neuzugang Max Panther im Interview

Will künftig für die HSG Wettenberg zupacken: Max Panther (rechts hinten, im Duell mit Pohlheims Maximilian Rühl) wechselt von der TSG Münster zum Oberligisten. Foto: Steffen Bär
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NEUZUGÄNGE AUS DER A-JUGEND
Neben Kreisläufer Max Panther hat die
HSG Wettenberg zwei weitere Spieler für die kommende Spielzeit verpflichtet. Mit Tim Anhäuser wechselt von A-Jugend-Bundesligist TV Gelnhausen ein weiterer Kreisläufer zum Team von Trainer Axel Spandau. Dazu stößt Rückraumakteur Nick Weinandt aus der eigenen Jugend ab dem Sommer zum HSG-Kader. (mcs)
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