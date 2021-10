Auf den Hünen Tomislav Kusan wartet der nächste Brocken

Der Bergische HC gehört zu jenen Gegnern in der Handball-Bundesliga, die von sich behaupten dürfen, der HSG Wetzlar auf Augenhöhe begegnet zu sein. Von den bisher 16 Partien gewannen beide Teams jeweils sieben, zwei Begegnungen endeten unentschieden. Im letzten Match im Oktober siegten die Grün-Weißen 22:20, vor Corona mussten sie sich indes bei der 2006 aus der SG Solingen und der LTV Wuppertal gebildeten Spielgemeinschaft mit 30:33 und 22:26 geschlagen geben. Bei der Partie in der Wuppertaler Uni-Halle (Samstag, 18.30 Uhr) kann HSG-Coach Benjamin Matschke bis auf Rekonvaleszent Alexander Feld und Kreisläufer Patrick Gempp (Kreuzbandriss) alle Akteure aufbieten. "Wir wollen auswärts endlich auch mal das zeigen, was uns zu Hause schon gelungen ist, nämlich ein richtig geiles Spiel", fordert der 39-Jährige, dessen Team mit einem Sieg mit den Bergischen Löwen in der Tabelle gleichziehen könnte. Für BHC-Coach Sebastian Hinze ist es bei jenem Club, für den er als Kreisläufer aktiv war und bei dem er seit 2012 auf der Bank sitzt, die AbschiedstourneeIn der kommenden Saison sitzt Hinze, der gegen die HSG wahrscheinlich auf Max Darj (Leistenprobleme) und Alexander Weck (umgeknickt) verzichten muss, bei den Rhein-Neckar Löwen auf der Bank. Ihm folgt Politikwissenschaftler Jamal Naji (35), der zurzeit noch beim Zweitligisten TuSEM Essen in der Verantwortung steht. (afi)