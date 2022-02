Axel Spandau übernimmt HSG Dutenhofen/Münchholzhausen

Noch steht Axel Spandau an der Seitenlinie des Oberligisten HSG Wettenberg. In der kommenden Runde wird er Trainer der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen - und coacht dann womöglich noch einmal eine Klasse höher. Foto: Martin Weis

WETZLAR - Weichenstellung bei der Drittliga-Männermannschaft der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen: Wie der Verein mitteilt, wird Axel Spandau mit Beginn der Handball-Saison 2022/23 neuer Cheftrainer. Darauf verständigten sich der Vorstand und die sportliche Leitung der HSG.

"Auf der Suche nach einem Cheftrainer für die Zukunft haben wir ein klares Anforderungsprofil erstellt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass Axel Spandau der Richtige für diese wichtige Position ist", so Andreas Klimpke, Sportlicher Leiter der Spielgemeinschaft und derzeitiger Interimscoach des Teams. Vor der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen liege eine herausfordernde Zukunft - Drittligahandball in Mittelhessen sei keine Selbstverständlichkeit, heißt es weiter in der Mitteilung. "Dazu gehört, dass wir nach einer gewissen Phase der Unstetigkeit auf der Trainerbank auf Kontinuität setzen und mit Axel Spandau einen ausgewiesenen Fachmann aus der Region verpflichten konnten", ergänzt Martin Weber, der als Vorstandsmitglied gemeinsam mit "Andy" Klimpke für die Trainerfindung verantwortlich war.

Der A-Lizenz Inhaber Axel Spandau beendet damit nach sechs Spielzeiten sein erfolgreiches Engagement beim Männer-Oberligisten HSG Wettenberg und erklärt: "Ich wollte noch einmal eine neue Herausforderung annehmen. Junge und gut ausgebildete Spieler taktisch und athletisch weiter vorwärts zu bringen, hat dabei erste Priorität. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe."

Auch wenn die Neubesetzung des Cheftrainers - so formuliert es der Club - für die Verantwortlichen oberste Priorität gehabt habe, gelte es für die Mannschaft, fokussiert zu bleiben und den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern. (red)