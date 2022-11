Bob Hanning: „Ich lebe jeden Tag meinen Traum“

Hat am Sonntag als Trainer des VfL Potsdam gegen Hüttenberg das Sagen: Bob Hanning. (© dpa)

Potsdam/Wetzlar - Donnerstag ist Potsdam-Tag. Deshalb erreichen wir Bob Hanning an diesem Morgen um 9 Uhr auf der Fahrt von Berlin in die brandenburgische Landeshauptstadt, die die Menschen viel mehr mit dem Schloss Sanssouci oder den Filmstudios in Babelsberg verbinden. Doch inzwischen ist Potsdam auch in Handball-Deutschland ein Begriff, der 1. VfL spielt nach dem Aufstieg in der 2. Bundesliga. Und das mit großem Erfolg, 15:7 Punkte und Platz fünf stehen zu Buche.

Das hat viel mit Bob Hanning zu tun. Der 54-Jährige ist vor allem bekannt durch seine Tätigkeit beim Deutschen Handball-Bund, für den er als Vizepräsident von 2013 bis 2021 maßgeblich an dessen Umstrukturierung beteiligt war. Er ist nach wie vor Geschäftsführer des aktuellen Erstliga-Tabellenführers Füchse Berlin. Aber der gebürtige Essener mit der Leidenschaft für ausgefallen bunte Pullover ist seit Sommer 2021 auch Trainer des 1. VfL Potsdam, der am Sonntag zu ungewohnter Anwurfzeit um 12.30 Uhr in der Berliner Max-Schmeling-Halle auf den TV Hüttenberg trifft. Das alleine wäre schon Grund genug, sich im Vorfeld mit Hanning zu unterhalten. Aber natürlich hat der Top-Funktionär und Zweitligacoach in Personalunion noch einiges mehr zu erzählen.

Hallo, Bob, wir erwischen Sie auf dem Weg nach Potsdam. Was steht auf der Tagesordnung?

Wir haben zwei Trainingseinheiten, um 10 Uhr und um 16 Uhr. Dazwischen führe ich Gespräche mit den Spielern. Und außerdem können alle kommen, die Fragen haben oder was von mir wollen rund um den VfL.

Sie sind mit Ihrem jungen Aufsteigerteam mit 15:3 Punkten in die laufende Saison gestartet. Zuletzt gab es aber zwei Niederlagen. Woran lag es?

Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen: Marcel Nowak ist operiert worden, Maxim Orlov fällt aus, Joshua Thiele, unser Abwehrchef, hat sich beim Fußballspielen verletzt. Rolando Urios fehlt. Das bekommen wir nicht kompensiert, auch weil wir von oben nichts mehr runterkriegen, denn die Füchse haben auch Verletzungsprobleme. Und wenn du ohne fünf oder sechs Spieler spielst, kann auch ich nicht über Wasser laufen. Nichtsdestotrotz ist das nicht unsere Herangehensweise. Wir haben zwei A-Jugendliche dazu geholt, um das aufzufangen. Und ich will mit einer Mannschaft, die ich trainiere, immer gewinnen. Wir reden natürlich über Gegner, die gefühlt 2000 Spiele im Erwachsenenbereich mehr auf dem Buckel haben als wir. Deshalb bin ich froh, dass wir die Punkte haben, weiß aber um die Schwere der Aufgabe. Wobei ich uns auch nicht kleiner machen will, als wir sind. Ich versuche, den Jungs meine Mentalität mitzugeben.

Am Sonntag geht es sicher hoch motiviert gegen den TV Hüttenberg. Was halten Sie vom kommenden Gegner?

Bemerkenswert, was der TVH Jahr für Jahr aus seinen Möglichkeiten rausholt. Sie machen einen guten Job, haben mit Ian Weber einen klugen Spielgestalter. Ich finde den Jungen auf Rückraum rechts, Niklas Theiß, einen interessanten Spieler, alleine von seiner Athletik her. Mit Timm Schneider an der Spitze hat Hüttenberg eine erfahrene Mannschaft, die weiß, was sie tut. Bei uns fehlt mit Orlov eine ordnende Hand. Dazu die Lücke am Kreis und auf der Position des Abwehrchefs. Es wird ein schwieriges Spiel.

Und ein Besonderes, denn der VfL Potsdam bestreitet unter dem Motto „Nachwuchsförderung und soziale Nachhaltigkeit“ in der Berliner Max-Schmeling-Halle das Vorspiel zum Bundesliga-Auftritt der Füchse gegen Lemgo. War das Ihre Idee?

Erst einmal bin ich froh, dass ich mal nicht weit anreisen muss. Leider kann ich nicht absehen, wie viele Fans so früh in die Halle kommen werden. Bei den Zuschauerzahlen in Potsdam liegen wir in der 2. Liga nur auf Platz 18. Das tut schon weh bei so einem tollen Projekt. Aber natürlich wird es ein besonderes Spiel in der Schmeling-Halle. Weil eine Idee, die ich schon lange verfolgt habe, nun in die Tat umgesetzt wird. Ich habe mir im vergangenen Jahr meinen persönlichen Traum erfüllt, bin mit dem Handball-Haus hier in der Region komplett fertig. Wir haben eine soziale Nachhaltigkeit, die für mich immer das Wichtigste war, unter anderem mit der Nachwuchsarbeit und der Kooperation mit Schulen und Vereinen in der Region. Wir können auf eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit setzen, trotz Corona. Wir haben 16 Jahre lang nie eine rote Null geschrieben, wobei wir wissen, dass es in der nahen Zukunft noch schwerer wird, das zu stemmen. Alle Vereine stehen vor großen Herausforderungen. Dazu kommt die ökologische Nachhaltigkeit als erster klimaneutraler Handballverein der Welt. Da hatte mich übrigens die junge Generation drauf gebracht. Ich habe meinen jüngeren Spielern im Gespräch angemerkt, dass ihnen dieses Thema enorm wichtig ist. Wobei ich sage, dass ich selbst auch noch ein Verbrennerauto fahre und in Urlaub fliege. Nur damit hier kein falscher Zungenschlag entsteht.

Wie sehen Sie Ihre Aufgabe als Trainer in Potsdam?

Ich habe mir einen Traum erfüllt mit 1., 2. und 3. Liga. Wir arbeiten seit zehn Jahren mit Potsdam zusammen und haben Talente gemeinsam ausgebildet. Den VfL aus der Komfortzone zu bringen und das mit den Füchsen zusammenzuführen, das war neben der Corona-Krise eine unheimlich große Aufgabe. Aber es ist uns mit dem Zweitliga-Aufstieg gelungen. Klar wollen wir mit Berlin Deutscher Meister werden und auch mal die Champions League gewinnen. Mir ist dabei aber wichtig, dass wir diese Ziele nur erreichen können, wenn wir unseren Weg der Nachwuchsförderung weitergehen und unsere Identität nicht verkaufen. Einen gekauften Titel wird es für mich nicht geben, solange ich an der Spitze dieses Clubs stehe. Es geht vielmehr um die Förderung von Spielern wie Nils Lichtlein, Tim Freihöfer oder Lasse Ludwig. Letzterer wird zum Beispiel ab sofort jedes Europapokal-Spiel als Füchse-Torhüter mitmachen.

Sie haben als Funktionär so viel erlebt und sich ein hohes Ansehen erarbeitet. Warum dann auch Trainer sein?

Ich habe das beim DHB gemacht, weil ich wusste, dass wir etwas verändern müssen. Keiner war so bereit wie ich, in den Konflikt zu gehen. Wir haben die Junioren-WM 2023 nach Deutschland geholt, wir erleben 2024 die Männer-EM, 2025 die Frauen-WM sowie 2027 die WM der Männer im eigenen Land. Gemeinsam haben wir verändert und neue Strukturen geschaffen, worauf der Handball die nächsten zehn Jahre aufbauen kann, ohne dabei fertig zu sein. Der Verband ist und war aber nie meine Lebensaufgabe. Wer denkt, ich habe das Amt beim DHB ausgeübt, um meine persönliche Eitelkeit zu befriedigen, der kennt mich zu null Prozent. Zurück zu Ihrer Frage: Ich wollte was anderes, etwas Besonderes machen, einen Verein aufbauen und unserem Nachwuchs die Möglichkeit geben, Spitzensport zu machen. Ein bisschen auch Vorbild sein und andere Vereine im Nachwuchs vor mich hertreiben. Ich bin Jugendtrainer aus Leidenschaft.

Wie schaffen Sie es, Ihre Doppelfunktion zur Zufriedenheit aller auszuüben?

Das ist für mich ja kein Beruf. Klar, die Corona-Zeit hat mir viel Kraft abverlangt, auch das Potsdam-Projekt. Manchmal überlege ich schon, etwas anderes zu machen. Aber dann gehe ich auf den Gendarmenmarkt und denke mir: Bob, was willst du eigentlich mehr? Ich lebe jeden Tag meinen Traum. Für mich ist das Gehen in die Halle pure Entspannung. Da sind dann Jungs, die tagtäglich dazulernen wollen. Klar war es total spannend, die Bundesliga-Mannschaft der Füchse mal für fünf Wochen zu trainieren. Da wurde es schon mal sehr viel parallel zu meinen anderen Tätigkeiten. Aber es hat sich gezeigt, dass wir Motivation durch Identifikation auf allen Ebenen haben. Es heißt, sich an den Bedürfnissen der zu Führenden zu orientieren. Ich kann Hans Lindberg nicht sagen, wie er seine Armstellung ändern soll, wenn er drei Bälle verwirft. Oder Lasse Andersson mache ich nicht besser, indem ich eine Schussserie mehr mit ihm mache. Aber ein Nils Fuhrmann braucht das in jedem Training. Abschließend dazu: Ich habe großes Grundvertrauen in Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Es ist relativ einfach für mich, weil mir alles abgenommen wird. Ob ich auf einen Termin gehe oder etwas tue im Sponsoring, Vorträge halte oder Potsdam auf das Spiel gegen Hüttenberg einstelle. Wenn ich durch die Tür gehe, bin ich maximal vorbereitet. Weil die Menschen, die um mich herum sind, besser in ihren Bereichen sind als ich. Ich habe mir ja auch Stefan Kretzschmar ins Boot geholt. Ich brauchte jemand für den Sport. Es war eine schwere Entscheidung, weil es das war, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Dann habe ich mir aber gesagt: Bob, Du brauchst den, den du für den besten hältst und der dir sagt, was du tun sollst. Also Kretzsche.

Ihr Tag hat gefühlt mehr als 24 Stunden. Wie schaffen Sie es, vom Handball abzuschalten?

Ich habe genügend Zeit, mal ins Theater zu gehen oder zum Pferderennen. Ich habe ja zwei Rennpferde. Und ich habe ein Huf-Haus gebaut. Wenn da morgens die Sonnenstrahlen reinscheinen und ich auf den See schaue, dann sind das die Momente, in denen ich runterfahre.

Und wie sieht es mit Sport bei Bob Hanning aus?

Ich hasse jede Art von Bewegung. Daran hat sich nichts geändert.

