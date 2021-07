Christian Straßheim: "Verantwortungslos und weltfremd"

Ab der Saison 2022/23 soll der Übergang in die neue Struktur ohne eine 3. Liga sukzessive voranschreiten. Der Vorschlag des Deutschen Handballbundes (DHB) sieht vor, in jener Saison 18 Aufsteiger in die 2. Liga sowie 30 Absteiger in die Oberligen zu entsenden. Zur 3. Liga hinzu stoßen vier Zweitligaabsteiger und zwölf Oberligaaufsteiger. Daraus resultiert für die Saison 2023/24 eine Ligastärke von 28 TeamsVon diesen steigen zwei in die 2. Liga auf und die restlichen 26 ab in die Oberliga.

Derweil sollen in der von der Handball Bundesliga Frauen (HBF) organisierten 1. und 2. Liga die Mindeststandards Stück für Stück angehoben werden. Dies umfasst etwa einen hauptamtlichen Marketing-/PR-Mitarbeiter, eine Zuschauerkapazität von 1500 Plätzen (davon mindestens 75 % Sitzplätze), mindestens zwei Längstribünen, einen Hallenboden mit ausschließlich Handballlinien, einheitliche Banden oder LED-Banden auf der Längsseite.

Ob die 3. Liga tatsächlich abgeschafft wird, entscheidet sich endgültig am 3. OktoberDann wird der DHB-Bundestag als höchstes Gremium des Verbands in Düsseldorf darüber entscheiden. (flo)