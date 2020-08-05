Christian Ziehm spielt jetzt mit dem besten Freund bei der HSG Dilltal Handball

Sieben Jahre lang trug Christian Ziehm (r.) das Lollarer Trikot, nun ist er zum HSG Dilltal gewechselt. Foto: Steffen Bär
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ZUR PERSON
Christian Ziehm stammt aus HüttenbergNoch heute wohnt der 31-Jährige dort. Beim TV Hüttenberg durchlief er sämtliche Jugendmannschaften, mit der U 23 des TVH stieg der Linkshänder von der Bezirksoberliga bis in die Oberliga auf. 2013 zog es ihn zur HSG Lollar/RuttershausenMit den Buderusstädtern schaffte er den Durchmarsch von der A-Klasse bis in die Landesliga. Seine Freizeit verbringt der Rückraumspieler, der auch auf Rechtsaußen zum Einsatz kommen kann, gerne mit seiner Freundin und geht mit dem gemeinsamen Hund spazieren. Dazu spielt "Ziehmi" beim TV Dornholzhausen Fußball, sofern das die Zeit zulässt. Christian Ziehm macht kein Hehl daraus, dass er es sich durchaus vorstellen könne, irgendwann seine Karriere bei seinem Heimatverein TV Hüttenberg in der dritten Mannschaft zu beenden. "Das ist natürlich eine Option", sagt der Textil-Veredler, der aber noch nicht an ein Laufbahn-Ende denkt. "Ich hatte kaum schwere Verletzungen, ich fühle mich fit." (tis)
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