Defensive ist bei der HSG Kleenheim-Langgöns Trumpf

GRIESHEIM - In der Handball-Oberliga der Männer hat die HSG Kleenheim-Langgöns auch nach dem spielfreien Wochenende an ihre gute Form angeknüpft und die nächsten beiden Zähler eingefahren. Zu Gast bei der TuS Griesheim zeigten die Kleebachtaler über die komplette Spielzeit einen überzeugenden Auftritt und bezwangen das Team aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg deutlich mit 31:22 (15:10).

Anfangs benötigten die Grün-Weißen etwas Zeit, um in die Begegnung zu finden, sodass die Gastgeber den Ton angaben. In der 24. Minute hatte die SGK dann aber durch einen Treffer von Fabian Hoepfner beim 10:7 die Partie gedreht. Basis dazu war die starken Defensive der Mannschaft von Trainer Julian Reusch. Ihren Vorsprung stockten die Kleebachtaler bis zur Pause auf 15:10 auf. Ole Gast hatte getroffen. Währenddessen hatten die Hausherren immer größere Probleme, entscheidende Offensivaktionen zu entwickeln, die den Kleenheimer wirklich gefährlich werden konnten. Nach dem Wiederanpfiff setzten sich diese Verhältnisse fort, und Maximilian Leger erhöhte in der 41. Minute auf 21:14 zugunsten der Gäste, die auch in dieser Phase keine spielerische Unsicherheit aufkommen ließen. Im weiteren Verlauf gelang es dem heimischen TuS zwar zwischenzeitlich, etwas zu verkürzen, doch für die Wende reichte es nicht mehr. In der 55. Minute hatte Simon Patt schließlich zum 27:19 via Siebenmeter verwandelt und die Griesheimer damit entscheidend distanziert. Mit nun sechs Zählern auf der Habenseite stehen die Kleenheimer auf dem zwölften Tabellenrang.

Griesheim: Iserinc, Martin - Schupp (5), Sven Rinschen (4/3), Tim Rinschen (2/1), Wesche (2), Heuft, Stutz (4), Schäfer, Kaspar (1), Nothnagel (1), Gering, Sinnecker, Martin (3).

Kleenheim-Langgöns: Naß, Jakob - Hoepfner (4), Hantl, Vom Hagen (4), Müller, Kollmann (2), Leger (4), Patt (11/4), Frenko (1), Wolf, Klein (2), Scheibel (1), Gast (2).

Schiedsrichter: Krick/Scholl (Kaiserslautern) - Zuschauer: 70 - Zeitstrafen: Griesheim fünf (Schupp, Tim Rinschen zwei, Heuft, Schäfer); Kleenheim-Langgöns vier Kollmann, Patt, Scheibel, Gast) - Siebenmeter: 5/4:6/4.