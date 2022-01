Der Handball-Nachwuchs schreibt Geschichte

Um große Gruppen und weite Fahrten während der Pandemie zu verhindern, entschied sich der Hessische Handball-Verband (HHV) dafür, eine Hessenqualifikation auszutragen. Teams spielten von Oktober bis Dezember mit Hin- und Rückrunde in einer RegionsgruppeDie Ersten und die Zweiten stiegen in die Oberliga auf, der Rest kam in die LandesligaNun gibt es für beide Klassen je zwei Staffeln in einer einfachen Runde, wobei am Ende in einem Final Four die jeweils vier besten Mannschaften jeder Gruppe den Meister unter sich ausmachen. (tis)