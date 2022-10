Derby-Neuauflage nach über fünf Jahren - in anderer Liga

Den ersten "Dämpfer" inform der 27:33-Niederlage bei der TSG Oberursel II habe man inzwischen "als Mannschaft sehr gut aufgearbeitet", sagt Trainer Christian Manderla vor dem Heimspiel seiner HSG Kleenheim-Langgöns II gegen den TSV Griedel am Sonntag um 15 Uhr in der Oberkleener Weidig-SporthalleUnd erwartet vor dem ewig jungen Bezirksduell, das in den vergangenen Jahren "immer sehr harte, unangenehme Fights" bereitgehalten habe, dass sein Team wieder in die Spur zurückfindet und "mit viel Ärger in die Partie gehen und sich kämpferisch wehren" wird. Denn schließlich gehe es ja auch um die "Positionierung in der Liga", ist Manderla regelrecht gespannt auf das nächste "Gießener" Derby. (lew)