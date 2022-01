DHB steht dieser Tage für Deutsche Handball-Bescheidenheit

Ungenutzt

249 Karten standen dem Deutschen Handball-Bund (DHB) am Sonntag in der Buderus-Arena für Verantwortliche, Unterstützer und Geldgeber zur Verfügung, nur rund 80 davon wurden auch eingelöst, sodass die ohnehin aufgrund der Corona-Verordnung spärlich besetzte Buderus-Arena weitere Lücken aufwies. DHB-Präsident Andreas Michelmann, der Vorstandsvorsitzende Mark Schober, Sportvorstand Axel Kromer, Finanzvorstand Benjamin Chatton und Nachwuchs-Bundestrainer Jochen Beppler hatten den Weg in Block B gefunden, andere waren dem deutschen Länderspielsieg über Olympiasieger Frankreich leider fern geblieben. Da die HSG Wetzlar lediglich als Unterstützer, als Dienstleister fungierte, war es ihr laut Vertriebsleiter Alexander Finke nicht möglich, die frei gewordenen Tickets kurzfristig an eigene Anhänger weiterzugeben. So blieb es bei wenigen Wetzlarer "Lokalmatadoren", angeführt von Oberbürgermeister Manfred Wagner nebst Gattin Renate, dem Stadtverordnetenvorsteher Udo Volck, der seine Frau Sybille mitgebracht hatte, und Sportamtsleiter Wendelin Müller, den Gattin Eva begleitete.

Unaufmerksam

Nicht seinen besten Tag erwischt hatte DHB-Hallensprecher Kevin Gerwin, der 2018 den ehemaligen Sprecher der Hessischen Landesregierung, Dirk Metz, abgelöst hatte. "Toooooooor für Deutschland", rief der 34-Jährige, obwohl die griechischen Schiedsrichter den Treffer längst zurückgenommen hatten. Das eine oder andere Mal nannte er den falschen Zwischenstand, und als Hugo Des-cat gegen Andreas Wolff noch einen Siebenmeter zur 18:14-Führung von "Les Bleus" verwandelte, hatte der Pro7-, Magenta- und RTL-Moderator die Teams schon in die Halbzeitpause geschickt, ohne zu bemerken, dass noch gespielt wurde.

Unbesetzt

Die Pressekonferenz fand überraschenderweise ohne Frankreichs Nationalcoach Guillaume Gille statt, denn der DHB hatte entschieden, aus Gründen der Kontaktbeschränkungen nur Bundestrainer Alfred Gislason und Pressesprecher Tim-Oliver Kalle aufs Podium zu beordern. Was dazu führte, dass Fragen unbeantwortet blieben, denn einige Journalisten hätten gerne mit dem fließend Deutsch sprechenden Gille, der zehn Jahre für den HSV Hamburg aktiv war, gesprochen.

Unerfüllt

Zu jener Zeit, als Alfred Gislason der Presse Rede und Antwort stand, lagen einige französische Spieler schon in einer Eistonne, die in den Kabinen der Buderus-Arena zum Standard-Repertoire zählt. Dem Wunsch der Franzosen auf eine zweite konnten die HSG-Verantwortlichen in der Kürze der Zeit allerdings nicht nachkommen. "Eis hätten wir gehabt, an einem Sonntag war aber keine zweite Tonne irgendwo aufzutreiben", berichtet Alexander Finke, der nicht nur am Sonntag rund zwölf Stunden in der Halle verbracht hatte, um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Unumkehrbar

Dass der ursprüngliche DHB-Testspielgegner Serbien die beiden Länderspiele in Mannheim und Wetzlar aufgrund zahlreicher Coronafälle hatte absagen müssen, war seit Anfang vergangener Woche klar. Zu diesem Zeitpunkt allerdings hatte der DHB bereits alle Zugangsberechtigungen herstellen lassen, sodass auf den Plastikkarten, die die wenigen Besucher um den Hals baumeln hatten, weiter die Aufschrift "GER - SRB" prangte.