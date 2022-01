Die Geduld von Ergün Sahin zahlt sich aus

Ergün Sahin (48) stammt aus PohlheimBeim TV Holzheim fing er mit dem Handball an und schaffte es als Spieler bis in die Oberliga. Seine Trainerlaufbahn startete er bei der HSG PohlheimMit der C-Jugend holte er mit Spielern wie Timm Schneider und Kevin Schmidt die Südwestdeutsche MeisterschaftWeitere Stationen waren der TV Hüttenberg und die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, bei beiden Clubs engagierte er sich in der JugendarbeitBei den Aktiven stand er für die HSG Pohlheim II, der HSG Gedern/Nidda, dem TSV Griedel, der HSG Lumdatal, der TSG Oberursel (alle Männer), der HSG Kleenheim/Langgöns II und der HSG Eibelshausen/Ewersbach (beide Frauen) an der Seitenlinie. "Alle meine ehemaligen Spielerinnen und Spieler grüßen mich, wenn sie mich sehen. Ich habe in allen Vereinen viele Freunde gefunden. Ich bin mit mir im Reinen", sagt der Angestellte der Stadt GießenSeit Sommer 2021 trainiert Ergün Sahin die Drittliga-Frauen der HSG Rodgau Nieder-RodenEr ist im Besitz der Trainer-A-Lizenz. (tis)