Die Hoffnung auf die "Deutschen" lebt noch

WETZLAR - In der Handball-Bundesliga der männlichen Jugend A ruht der Ball seit Anfang November - wann es weitergeht, ist weiterhin offen. Am 1. November 2020 fand in der West-Staffel, in der der TV Hüttenberg und die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen die heimischen Fähnchen hochhalten, zwischen der TSG Münster und den Grün-Weißen das bislang letzte Spiel statt, seitdem pausiert der Spielbetrieb bis mindestens noch zum 28. Februar. Ein klares Ziel gibt es allerdings: Die Deutschen Meisterschaften in A- und B-Jugend sollen, wenn irgend möglich, stattfinden. "Wir hoffen einfach, dass wir die Deutschen Meisterschaften als das absolute Highlight für die Jugendspielerinnen und Jugendspieler austragen können", betont DHB-Vizepräsident Carsten Korte, Vorsitzender des Jugendspielausschusses des Deutschen Handballbundes, gegenüber dem Internetportal handball-world. "Daran halten wir fest, denn das ist das große Ziel."

Derzeit liegt der TVH mit 7:3 Punkten auf Platz zwei, der mittelhessische Rivale ist mit 4:4 Zählern Siebter. Je nachdem, ob Corona-bedingt noch zumindest eine komplette einfache Runde ausgespielt werden kann, hätten beide noch eine Chance, unter die besten vier Mannschaften zu kommen, die - sollte es beim ursprünglich mal geplanten Modus bleiben - an den weiterführenden Runden in Richtung DM teilnehmen dürften.