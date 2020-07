Drittligisten starten im Oktober in die Saison

Alles andere als angetan vom Saisonstart erst im Oktober ist der Kleenheimer Trainer Marc Langenbach. Foto: Martin Weis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (red/wl/lew). Die Saison 2020/21 in der 3. Handball-Liga der Männer soll am 3./4. Oktober beginnen, die der Frauen am 17./18. Oktober. Dies legte die Spielkommission 3. Liga bei ihrer Sitzung am Samstag in Dortmund fest. Damit gibt es für die 72 Männer- und 60 Frauen-Mannschaften eine Orientierung für die weitere Planung. Gewünscht ist, dass die Spiele mit Publikum stattfinden können, sofern dies die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie ermöglicht und entsprechende Hygienekonzepte vorliegen.

"Dass wir Startdatum, Staffeleinteilung und Modus haben, hilft allen Beteiligten. Wir und damit auch die Vereine können nun etwas konkreter planen", sagt Horst Keppler, Vorsitzender der Spielkommission 3. Liga und verantwortlich für die Staffeln der Frauen. Stellvertreter Andreas Tiemann, zuständig für die Staffeln der Männer, erklärt: "Wir starten später in die Saison, aber wir haben in den vergangenen Wochen verschiedene Szenarien entwickelt, so dass ein derzeit bestmögliches Fundament geschaffen ist."

"Nach der abgebrochenen Saison 2019/20 erwarten wir mit der Spielzeit 2020/21 angesichts aller mit der Corona-Pandemie verbundenen Ungewissheiten erneut große Herausforderungen", sagt Carsten Korte, Präsidiumsmitglied des Deutschen Handballbundes und Teilnehmer an der Sitzung der Spielkommission 3. Liga.

Kommentare

Die Corona-Pandemie beeinflusst nicht nur den Beginn der Runde, sondern auch den gesamten zeitlichen Rahmen. Fast gezwungenermaßen beabsichtigt die Spielkommission, den Modus der 3. Liga Frauen anzupassen. Diese Änderung muss noch vom Bundesrat bestätigt werden. Die 60 Mannschaften werden in fünf statt bisher vier Staffeln antreten. Hiermit wird terminliche Flexibilität angesichts der bisher nicht neu terminierten U 18- und U 20-Weltmeisterschaften geschaffen. Aufsteigen in die 2. Handball-Bundesliga werden drei der fünf Staffelsieger, sodass eventuell eine Relegation ausgetragen werden muss. Dies gilt auch für die Zahl der Absteiger, da neben den drei Letztplatzierten jeder Staffel noch ein weiterer Absteiger, insgesamt also 16 Mannschaften, ermittelt werden muss.

Der neue Modus hat für die heimische HSG Kleenheim/ Langgöns zur Folge, dass sie nicht mehr in der Ost- sondern in der Mitte-Staffel antritt. Genauso wie die HSG Gedern/Nidda und Oberliga-Meister HSG Lumdatal, sodass es in der kommenden Spielzeit zu insgesamt sechs Derbys zwischen Teams aus dem Handballbezirk Gießen kommt. Ebenfalls mit dabei sind die hessischen Teams TSG Eddersheim, HSG Rodgau/Nieder-Roden, bei der nun der Wetzlarer Christian Grzelachowski auf der Kommandobrücke steht, und SV Germania Fritzlar mit dem Ex-SGK-Coach "Lucky" Cojocar sowie HV Chemnitz, SC Markranstädt, SV Union Halle-Neustadt II und Thüringer HC II, gegen die die Kleenheimerinnen auch in der vergangenen Spielzeit spielten. Neue Gegner sind die SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim und der FSV Mainz 05 II, die in der vorherigen Spielzeit in der 3. Liga West am Start waren.

"Was die Zusammensetzung unserer Staffel betrifft, habe ich mir das schon so in etwa gedacht", gibt es für Kleenheims Trainer Marc Langenbach diesbezüglich wenig Grund zur Klage. Wohl aber über die Erhöhung der Staffelanzahl. "Ich hatte eigentlich auf vier Staffeln à 16 Mannschaften gehofft und mich auf mehr Spiele ohne so viele Wochenende Pause gefreut", zeigt sich der SGK-Übungsleiter enttäuscht und befürchtet, dass es unter diesen Bedingungen abermals schwer werden könnte, in den richtigen Spielrhythmus zu finden. Wenig begeistert ist er auch davon, dass der Ligaspielbetrieb erst am dritten Oktober-Wochenende - statt wie von ihm angenommen im September - startet. Und vor allem davon, "dass wir das erst jetzt erfahren, wo wir schon vier Wochen trainiert haben und ich alles noch mal umwerfen muss", warten nun einige Neuplanungen in Sachen Trainingssteuerung und Testspielterminierung auf ihn. "Es gibt aus meiner Sicht eigentlich keinen Grund, erst so spät loszulegen. Wir können es nicht ändern und machen das jetzt so. Aber nachvollziehen können muss ich das alles nicht", so Langenbach.

Die 72 Männer-Mannschaften gehen mit vier Staffeln in die neue Spielzeit. Die in HSG Dutenhofen/Münchholzhausen umfirmierte ehemalige HSG Wetzlar U 23 bleibt in der Mitte-Staffel. Zwei der vier Staffelsieger steigen in die 2. Liga aufsteigen, sodass der Hin- und Rückrunde eine Relegation folgen wird. Aus jeder Staffel müssen die letzten vier Mannschaften runter.

Staffeleinteilung

3. Liga Mitte Männer: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, HSC Bad Neustadt, Leichlinger TV, Longericher SC Köln, HSG Bergische Panther, TuS Opladen, TV Kirchzell, HSG Hanau, HG Saarlouis, HSG Bieberau-Modau, HSG Rodgau/Nieder-Roden, TV Hochdorf, HSG Krefeld Niederrhein, VfL Gummersbach II, TV Gelnhausen, TuS Dansenberg, SV Zweibrücken, TSG Haßloch.

3. Liga Mitte Frauen: HV Chemnitz, SC Markranstädt, SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim, SV Germania Fritzlar, FSV Mainz 05 II, TSG Eddersheim, HSG Gedern/Nidda, HSG Rodgau/Nieder-Roden, HSG Lumdatal, HSG Kleenheim/Langgöns, SV Union Halle-Neustadt II, Thüringer HC II.