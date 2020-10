Dutenhofen/Münchholzhausen verkauft Eintrittskarten online

Jetzt teilen:

Wetzlar (red/lew). Die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen geht Corona-bedingt in Sachen Ticketing neue Wege. Ab sofort wird sowohl der Verkauf von Dauerkarten für die in der 3. Handball-Liga spielende Männermannschaft als auch der regulären Eintrittskarten für sämtliche Einzelpartien all ihrer Teams bis zur E-Jugend online mit Unterstützung des Dienstleistungsunternehmen Vivenu ab.

Dazu wurde auf der Vereinshomepage (www.hsg-dm.de), auf der auch sämtliche Hygienemaßnahmen rund um die Heimspiele ausführlich erläutert werden, ein Webshop eingerichtet, über den die Karten im Vorverkauf bequem von zu Hause oder - auch das ist bis zu Beginn der zweiten Halbzeit noch möglich - direkt am Einlass in der jeweiligen Sporthalle in Dutenhofen oder Münchholzhausen per Smartphone erworben werden können. Der Zutritt erfolgt dann nach dem elektronischen Scannen der personalisierten und sitzplatzgebunden Karten, wodurch nicht nur Warteschlagen an der Kasse und im Eingangsbereich vermieden werden, sondern auch von den Zuschauern schriftlich auf Papier auszufüllenden Listen zur Kontaktnachverfolgung unnötig werden.

"Beim ersten Heimspiel unserer Bundesliga-A-Jugend haben wir bereits über 90 Prozent der Tickets online abgesetzt, und wir sehen, dass sich einige Fans schon Eintrittskarten für die nächsten Begegnungen dieses Teams und der Drittliga-Männer im Webshop gekauft haben", berichtet Martin Weber, 2. Vorsitzender des TSV Dutenhofen, von ersten Erfolgen des neuen Systems.

Im Laufe der kommenden Woche gehe die HSG auch mit dem Verkauf von Tickets für weitere Partien in Dutenhofen und Münchholzhausen online. "Wir werden selbst für Spiele bei denen wir keinen Eintritt erheben, Karten zum Null-Tarif im Webshop anbieten, um zu gewährleisten, dass wir jederzeit wissen wer welches Spiel besucht hat und auf welchem Platz der Zuschauer gesessen hat. Idealerweise findet der Verkauf ausschließlich kontaktlos statt", so Weber.

Für die 17 Heimpartien der Männer, die sich am Samstag in Dutenhofen erstmals dem eigenen Publikum präsentieren, gibt es weiterhin die Möglichkeit, sich eine Dauerkarte zum Preis von 150 Euro (80 Euro für Jugendliche) zu sichern, und damit im Vergleich zum Einzelticketpreis 20 Euro zu sparen. Weitere Vorteile sind ein fester, nummerierter Sitzplatz (freie Auswahl beim Erwerb) und dass bis zu fünf Dauerkarteninhaber direkt nebeneinander sitzen dürfen. Reservierungen sind unter der E-Mailadresse info@tsv-dutenhofen.de möglich.