Edi Pjanic will langfristig wieder in die 3. Liga

Edi Pjanic kommt aus Allendorf/Lahn, lebt aber aktuell noch in GießenIm Oktober plant er einen Wohnortwechsel nach FrankfurtVon dort erreicht er besser seine Arbeitsstelle in Bruchköbel und ist auch schneller bei den Handballern der TSG Offenbach-BürgelSeit Sommer 2019 spielt er für die Mainstädter. Zuvor ging er bei den Aktiven für die SG Bruchköbel und die HSG Wetzlar U 23 auf Torejagd. Mit seiner großen Leidenschaft fing er erst sehr spät an. Bis zur D-Jugend spielte er Fußball und stand im Tor, erst danach ging es mit dem Handball los. Erste Station war die HSG LindenSchnell entwickelte er sich weiter. "Ich war fleißig", erklärt der 27-Jährige. So fleißig, dass auch die Spielgemeinschaft aus Dutenhofen und Münchholzhausen auf ihn aufmerksam wurde und ihn im zweiten B-Jugend-Jahr zu sich holte. Edi Pjanic studiert Kälte- und Klimatechnik. Seine Freizeit verbringt er gerne mit seiner Freundin oder Freunden. (tis)