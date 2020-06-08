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Montag, 08.06.2020 - 14:00
4 min

Ehemaliger Handballer Hendrik Schaus ist in Mittelhessen längst heimisch

Etwas mehr als zehn Jahre lebt der ehemalige Handballer Hendrik Schaus nun schon in Mittelhessen. Eine Entscheidung, die sich in nahezu allen Bereichen gelohnt hat.

Von Dirk Ortmann
Rathaus statt Sporthalle, Pulli statt Trikot: Der ehemalige Handballer der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, Hendrik Schaus, ist längst in Mittelhessen angekommen und arbeitet nun als Leiter Organisationsentwicklung bei der Stadt Gießen. Foto: Dirk Ortmann

Rathaus statt Sporthalle, Pulli statt Trikot: Der ehemalige Handballer der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, Hendrik Schaus, ist längst in Mittelhessen angekommen und arbeitet nun als Leiter Organisationsentwicklung bei der Stadt Gießen. Foto: Dirk Ortmann

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